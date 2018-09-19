الحكومة الهندية تجرّم "طلاق الثلاث" لدى المسلمين

أقر مجلس الوزراء الهندي، أمرا تنفيذيا بتجريم الطلاق الشفهي "بالثلاث" في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لخطب ود الناخبات المسلمات.
التفاصيل:
- قال رافي شانكار، وزير القانون الاتحادي ،في مؤتمر صحفي إن مجلس الوزراء أقر الأمر التنفيذي لأن هذه الممارسة استمرت رغم صدور حكم قضائي بمنعها.
- كشف وزير القانون الاتحادي أن الحكومة رصدت وقوع 430 حالة طلاق من هذا النوع في الفترة من يناير/كانون الثاني 2017 وحتى سبتمبر/أيلول 2018.. وقع 239 منها قبل حكم المحكمة و201 بعدها.
- شانكار قال إن هذا الطلاق عادة ما يقع لأسباب واهية مثل حرق الخبز أو الاستيقاظ في وقت متأخر، ويقول معارضو هذا الطلاق إنه يلحق الضرر بالنساء ويحرمهن من حقوقهن الأساسية.
خلفية
المسلمون في الهند:
- يشكل المسلمون أكبر أقلية دينية في الهند ذات الأغلبية الهندوسية، إذ يشكلون حوالي 13% من السكان أي حوالي 1.3 مليار نسمة.
- جماعات مسلمة تقول إنه رغم ما يثار عن الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه فإن القانون يجب أن يراجعه المسلمون أنفسهم.
- أعضاء مجلس قانون الأحوال الشخصية لعموم مسلمي الهند، قالوا إنه لا يحق للحكومة حظر هذا النوع من الطلاق، لأنها بذلك تتدخل بشكل مباشر في الأحوال الشخصية الإسلامية.