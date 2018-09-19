الجنائية الدولية تبدأ التحقيق في الجرائم ضد الروهينغيا

قالت فاتو بنسودا، كبيرة ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، إن المحكمة بدأت تحقيقا أوليا في حملة ميانمار على الروهينغيا التي تسببت في نزوح جماعي لأقلية الروهينغيا.

وسوف ينظر التحقيق في مجموعة من الادعاءات ضد قوات الأمن في ميانمار، ومن بينها قتل المدنيين الروهينغيا، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري، والتدمير والنهب.

وقالت فاتو بنسودا في بيان مكتوب ورسالة بالفيديو إن تحقيقها الأولي يهدف إلى تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية تبرر إجراء تحقيق رسمي.

سجال بين المحكمة وميانمار:

جادلت ميانمار مراراً بأن المحكمة الجنائية الدولية ليست مخولة بالتحقيق في الادعاءات لأنها ليست من الأطراف الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.

لا توافق المحكمة الجنائية الدولية على ذلك مستندة إلى أن القضية تشمل عبورا حدوديا من دولة ليست موقعة على نظام روما وهي ميانمار، إلى أخرى موقعة عليه، وهي بنغلاديش.

خلفية: