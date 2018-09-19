اتهام جنسي يطارد مرشح ترمب للمحكمة العليا. ماذا حدث؟

طالبت باحثة جامعية تتهم القاضي بريت كافانو مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمحكمة العليا، بالتحرش، مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) إجراء تحقيقا في الوقائع التي أوردتها.

ما القصة؟

كريستين بلازي فورد (51 عاما) تتهم القاضي كافانو بالاعتداء ومحاولة اغتصابها خلال سهرة في ضاحية واشنطن قبل 36 عاما، لكنه ينفي ذلك بشكل قاطع.

بلازي قالت إن كافانو وصديقا له، حاصراها في غرفة خلال سهرة وهما "ثملان تماما". وتابعت أن كافانو ثبّتها على السرير بالقوة وقام بملامستها وحاول نزع ملابسها، لكنها تمكنت من الإفلات منه والهرب من الغرفة.

اتهامات بلازي من الممكن أن تؤثر على موافقة الكونغرس على تعيين كافانو ما سيشكل ضربة للرئيس ترمب قبل حوالي ستة أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

الباحثة في علم النفس (التي لم تكن راغبة في الكشف عن اسمها في البداية) قالت عن طريق محاميتها إنها مستعدة في إطار "واجبها المدني"، للإدلاء بإفادة أمام مجلس الشيوخ صاحب القرار الأخير في التعيينات في المحكمة العليا في الولايات المتحدة.

بلازي وجهت رسالة إلى السناتور الجمهوري، رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، تشاك غراسلي، عن طريق محاميها، طالبته "أن يجري مكتب التحقيقات الفدرالي تحقيقا كمرحلة أولى لمواجهة هذه الادعاءات" من أجل "تقييم الوقائع والشهود بمعزل عن الانقسامات الحزبية" قبل الاستماع إليها في الكونغرس.

مارك جادج صديق كافانو (خلال السهرة المزعومة) قال إنه يرفض الإدلاء بإفادته كشاهد في مجلس الشيوخ. وأضاف في رسالة إلكترونية وجهها إلى اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ: "لا أذكر هذا الحادث المفترض ولم أر يوما بريت يتصرف بهذه الطريقة".

القاضي كافانو طلب الاستماع إليه دفاعاً عن "شرفه".

اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ قررت الدعوة إلى جلسة عامة اعتبارا من 24 سبتمبر/أيلول.

تهديدات بالقتل:

محامو بلازي قالوا إن موكلتهم "كانت هدفاً لمضايقات شرسة وحتى تهديدات بالقتل" منذ أن أصبح اسمها معروفا، مشيرين إلى أن "عائلتها اضطرت لمغادرة منزلها وتمت قرصنة بريدها الإلكتروني".

المحامون قالوا لرئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ: "بينما انقلبت حياة (بلازي) قمتم أنتم وطاقمكم بتحديد موعد لجلسة علنية لتدلي بشهادة على الطاولة نفسها مع القاضي كافانو أمام نحو عشرين سناتورا عبر التلفزيون الوطني لتعيش مجددا هذا الفصل المؤثر والقاسي".

حسب محاميها فإن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ مقتنعون أن بلازي "غير محقة" في ادعائها.

دعم ترمب:

عبر الرئيس الأمريكي عن تضامنه مع مرشحه معتبرا أن هذا القاضي البالغ من العمر 53 عاما "لا يستحق ذلك" واصفا مسيرته بالمثالية.

ترمب: أشعر بالاستياء فعلا من أجله ومن أجل زوجته ومن أجل ابنتيه الرائعتين.

ترمب: لا أرى داعياً لإقحام مكتب التحقيقات الفدرالي لأنهم لا يريدون أن يُزج بهم في القضية.

حملات تضامن:

في سياق متصل انطلقت حملات تضامن مع طرفي القضية.

أنصار القاضي كافانو يركزون على تعزيز صورته كرب عائلة.

صديقات سابقات لكافانو وصفوه بأنه "رجل لبق".

طلاب سابقون في مدرسة بلازي، الثانوية وجهوا رسالة لشكرها على كشف الوقائع بينما وجه أكثر من 1600 من ضحايا التجاوزات الجنسية رسائل إلى أعضاء مجلس الشيوخ ليطلبوا وقف تعيين كافانو.

خلفية: