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أمريكا تسعى للتفاوض على معاهدة مع إيران

ترمب يحمل مذكرة تفيد بإعادة فرض العقوبات على إيران بعد أن أعلن انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني
ترمب يحمل مذكرة تفيد بإعادة فرض العقوبات على إيران بعد أن أعلن انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني
19/9/2018

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران، برايان هوك، إن الولايات المتحدة تسعى للتفاوض على معاهدة مع إيران ستشمل برنامجها للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي.

تصريحات هوك تأتي قبل اجتماعات للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل:

التصريحات:
  • الاتفاق الجديد الذي نأمل أن نبرمه مع إيران لن يكون اتفاقا شخصيا بين حكومتين مثل الاتفاق الأخير نحن نسعى لإبرام معاهدة.
  • قادة إيران ليسوا مهتمين بإجراء محادثات رغم تعبير الرئيس دونالد ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو عن استعدادهما للاجتماع مع مسؤولين إيرانيين.
خلفية:
  • الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، في مايو/ أيار الماضي ووقع أمرا تنفيذيا لبدء فرض عقوبات على النظام الإيراني لتكون العقوبات الاقتصادية في أعلى درجاتها. واصفا الاتفاق بالكارثي الذي أعطى النظام الإيراني ملايين الدولارات.
  • ترمب اعتبر أن النظام الإيراني مول "منظومة إرهاب أهدر فيها ثروات شعبه"، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي سمح لطهران بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم، وبالوصول لحافة امتلاك سلاح نووي. وأنه لو سمح لهذا الاتفاق أن يستمر فسيصبح هناك سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
  • في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل سيبدأ سريان فرض العقوبات الأمريكية على صادرات إيران النفطية وقطاعات الطاقة والمؤسسات المالية التي تجري تعاملات مع البنك المركزي الإيراني، إضافة إلى عقوبات أخرى متعلقة بمشغلي الموانئ الإيرانية وقطاعات الشحن البحري.
  • المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، كان قد رفض عرضا قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لعقد محادثات من دون شروط مسبقة لتحسين العلاقات بين البلدين.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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