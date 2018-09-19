أمريكا تسعى للتفاوض على معاهدة مع إيران

قال مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران، برايان هوك، إن الولايات المتحدة تسعى للتفاوض على معاهدة مع إيران ستشمل برنامجها للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي.

تصريحات هوك تأتي قبل اجتماعات للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل:

التصريحات:

الاتفاق الجديد الذي نأمل أن نبرمه مع إيران لن يكون اتفاقا شخصيا بين حكومتين مثل الاتفاق الأخير نحن نسعى لإبرام معاهدة.

قادة إيران ليسوا مهتمين بإجراء محادثات رغم تعبير الرئيس دونالد ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو عن استعدادهما للاجتماع مع مسؤولين إيرانيين.

خلفية: