أسرة سائحيْ الغردقة ترفض نتائج تشريح السلطات المصرية لجثتيهما

أقيمت الأربعاء مراسم دفن السائحين البريطانيين اللذين لقيا مصرعهما في منتجع سياحي بالغردقة في مصر، فيما بدأت محكمة بريطانية جلساتها أمس الثلاثاء لتحديد سبب الوفاة الغامضة.
ونقلت وسائل الإعلام البريطانية عن ابنة القتيلين وتدعي كيلي أورمرود (40 عاما) إعرابها عن رضاها جراء بدء محكمة بريطانية متخصصة في الأدلة الجنائية مناقشة ظروف وملابسات الحادث، كما جددت رفضها لنتائج تشريح الجثتين الذي قامت به السلطات المصرية.
ماذا حدث في المحكمة؟
- قالت كيلي أورمرود أمام محكمة (بريستون) للأدلة الجنائية (الطب الشرعي) أنها وثلاثة من أبنائها كانوا برفقة آل كوبر في عطلة الأسرة السنوية في منتجع (شتاين بيرغر أكوا ماجيك) بمدينة الغردقة المصرية الواقعة علي ساحل البحر الأحمر.
- يوم 20 أغسطس تناول آل كوبر طعامهما في مطعم الفندق، وعندما عادا لغرفتهما اشتكيا من وجود رائحة عفنة في الغرفة، وطلبا من إحدى بنات كيلي مغادرة غرفتهما والانتقال إلى غرفة والدتها لخشيتهما عليها من تلك الرائحة النفاذة.
- صبيحة اليوم التالي 21 أغسطس وجد آل كوبر في حالة صحية متدهورة في غرفتهما حيث فارق جون كوبر (69 عاما) الحياة، بينما توفيت زوجته سوزان كوبر (63 عاما) بعد ذلك بوقت قصير.
- جددت كيلي أورمرود أمام محكمة بريستون للأدلة الجنائية رفضها لنتائج تشريح جثتي جون وسوزان كيلي التي قدمتها السلطات المصرية، والتي ذكرت فيها أن وفاة الزوجين البريطانيين جاءت نتيجة لزيادة معدل بكتيريا (إي كولاي) في غرفتهما في الفندق. وأكدت أن هذه النوعية من البكتيريا لا تقدم تفسيرا مقنعا لتلك الطبيعة السريعة لهذا الموت المفاجئ لوالديها في وقت متزامن تقريبا.
- قامت السلطات البريطانية بإعادة تشريح الجثتين مجددا في بريطانيا، وقال القاضي الدكتور جيمس آدلي المسؤول عن تحديد سبب الوفاة إن لديه فكرة عن نتائج تقرير التشريح الجديد التي تستبعد أن تكون هذه النوعية من البكتيريا هي التي تسببت في هذه الوفاة الدراماتيكية للثنائي كوبر.
- استعرض القاضي جيمس آدلي خلال أولى جلسات المحكمة تطورات الأحداث في القضية، موضحا أن وقوع الوفاة خارج بريطانيا سيؤدي إلى تعقيدات في تلك المحاكمة التي تستهدف تحديد سبب الوفاة نظرا لقيامه كقاض بطلب الكثير من المعلومات من السلطات المصرية.
- أكد آدلي أنه طلب معلومات من العديد من الجهات المصرية عبر وزارة الخارجية البريطانية كما طلب أيضا معلومات من شركة توماس كوك البريطانية للسياحة والسفر، مؤكدا أن الطلبات القضائية من حكومات أجنبية تستغرق شهورا وربما سنوات حتى يتم استيفاؤها.
- في نهاية الجلسة الأولى للمحكمة، تم التأجيل إلى موعد يتم تحديده لاحقا وإبلاغ كافة الأطراف به.
- عقب خروجها من مبنى المحكمة، أعربت كيلي عن أملها في أن تنتهي تحقيقات محكمة الأدلة الجنائية بتحديد السبب الحقيقي لوفاة والديها بتلك الصورة الغامضة والسريعة.
- وقالت كيلي للصحفيين الذين احتشدوا خارج المحكمة الثلاثاء:" كل ما أريد قوله حاليا هو أنني ممتنة لكل من ساندني في هذه المحنة، لكنني الآن أريد العودة لبيتي للتجهيز للجنازة غدا، وسأكون ممتنة لكم لو تتركوني أنتهي من تلك المهمة سأكون جاهزة للحديث معكم في وقت لاحق."
- قامت مؤسسة " توماس كوك" البريطانية للسياحة والسفر بتكليف فريق من الخبراء المتخصصين المستقلين لتحديد مستوى بكتيريا (إي كولاي) في غرف الفندق بالغردقة بمصر.
- كانت مؤسسة " توماس كوك " البريطانية قد قامت عقب الحادث بنقل 300 سائح من زبائنها من الفندق الذي وقع به الحادث في الغردقة بمصر كإجراء احترازي.