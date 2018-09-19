أسرة سائحيْ الغردقة ترفض نتائج تشريح السلطات المصرية لجثتيهما

أقيمت الأربعاء مراسم دفن السائحين البريطانيين اللذين لقيا مصرعهما في منتجع سياحي بالغردقة في مصر، فيما بدأت محكمة بريطانية جلساتها أمس الثلاثاء لتحديد سبب الوفاة الغامضة.

ونقلت وسائل الإعلام البريطانية عن ابنة القتيلين وتدعي كيلي أورمرود (40 عاما) إعرابها عن رضاها جراء بدء محكمة بريطانية متخصصة في الأدلة الجنائية مناقشة ظروف وملابسات الحادث، كما جددت رفضها لنتائج تشريح الجثتين الذي قامت به السلطات المصرية.

ماذا حدث في المحكمة؟

قالت كيلي أورمرود أمام محكمة (بريستون) للأدلة الجنائية (الطب الشرعي) أنها وثلاثة من أبنائها كانوا برفقة آل كوبر في عطلة الأسرة السنوية في منتجع (شتاين بيرغر أكوا ماجيك) بمدينة الغردقة المصرية الواقعة علي ساحل البحر الأحمر.

يوم 20 أغسطس تناول آل كوبر طعامهما في مطعم الفندق، وعندما عادا لغرفتهما اشتكيا من وجود رائحة عفنة في الغرفة، وطلبا من إحدى بنات كيلي مغادرة غرفتهما والانتقال إلى غرفة والدتها لخشيتهما عليها من تلك الرائحة النفاذة.

صبيحة اليوم التالي 21 أغسطس وجد آل كوبر في حالة صحية متدهورة في غرفتهما حيث فارق جون كوبر (69 عاما) الحياة، بينما توفيت زوجته سوزان كوبر (63 عاما) بعد ذلك بوقت قصير.