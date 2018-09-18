مشعل: غزة يدها على الزناد ولها الحق في فك الحصار

قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، إنّ غزة التي يدها على الزناد لها الحق في فك الحصار، ولا تخشى من مزايدة الآخرين ولا تسمح بذلك.

وأوضح مشعل خلال كلمة له عبر الفيديو في "المؤتمر العلمي الأول" في قطاع غزة تحت عنوان "حماس في عامها الثلاثين… الواقع والمأمول"، أن قيد الحصار لابد أن ينكسر، ومن حق غزة أن تعيش حياتها الطبيعية.

تصريحات مشعل

مشعل: تحديات ثمانية تواجههنا أولها صناعة نقلة كبرى جديدة في مشروع المقاومة والمواجهة مع الاحتلال على طريق التحرير

مشعل: التحدي الثاني مرتبط بإدارة استراتيجية دقيقة وفاعلة لملفات "القدس وعودة اللاجئين، مواجهة الاستيطان، تحرير الأسرى"

مشعل: التحدي الثالث مرتبط بالداخل الفلسطيني فلابد من إنهاء الانقسام بما يستند على هويتنا ووحدتنا الوطنية

مشعل: نعم مرجعيتنا الوطنية لمنظمة التحرير ولكن لابد أن تفتح منظمة التحرير أمام الجميع ولا تبقى مغلقة لفئة بعينها

مشعل: التحدي الرابع مرتبط بالاجتهاد في ابتكار حلول عملية لحل مشاكل شعبنا خاصة حصار غزة وتفاقم الأوضاع في الضفة

مشعل: غزة تعاني من الحصار والضفة تعاني من التهويد والاستيطان والتنسيق الأمني والقدس ومقدساتنا منتهكة

مشعل: التحدي الخامس مرتبط بتجديد الفكر السياسي الفلسطيني ليواكب تطورات الصراع ومستجداته

مشعل: التحدي السادس مرتبط بالجرأة في التغيير والتجديد داخل الفصائل والقوى الفلسطينية

مشعل: التحدي السابع مرتبط بمضاعفة جهودنا من أجل استعادة قضيتنا وأولويتها عند الأمة.

مشعل: التحدي الثامن مرتبط بإحداث اختراقات مؤثرة على المستوى الدولي وملاحقات أوسع لجرائم الاحتلال في العالم مع توسيع سياسة المقاطعة.

من جانبه، قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن عدو حماس هو "الكيان الصهيوني" الغاصب لأراضي فلسطين وليس لها أعداء آخرون.

تصريحات هنية