محكمة أوربية تنصف بلجيكية طردها قاض من محكمة بسبب حجابها

عدت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، الخميس، قرار محكمة بلجيكية طرد سيدة من قاعتها بسبب حجابها أمرا "غير منصف" لتنصف صاحبة القضية التي رفعتها قبل 10 سنوات.

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