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سياسة

شهيدان برصاص الاحتلال جنوبي غزة

18/9/2018

استشهد فلسطينيان في قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء بقصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفهما بالقرب من السياج الفاصل مع إسرائيل جنوبي القطاع.

  • أعلنت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عثورها على جثماني فلسطينيين، استشهدا في ساعة متأخرة من ليل أمس الإثنين، بالقرب من بلدة القرارة، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.
  • أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان سابق، قبيل منتصف الليل، أن طائرة عسكرية أغارت على فلسطينيين اثنين قال إنهما اقتربا باتجاه السياج الأمني جنوب فطاع غزة "ووضعا جسما مشبوها بالقرب منه".
  • قالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب: " وصل  جثمانا شهيدين إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس وجاري التعرف على هويتهما."
  • تطلق قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقول إنها تتصرف لمنع اختراق الحدود مع قطاع غزة الرصاص الحي على المتظاهرين من حين لآخر.
  • منذ بدء الاحتجاجات على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل في 30 آذار/مارس، استشهد 181 فلسطينيا على الأقل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، في المقابل قتل جندي إسرائيلي واحد.
  • غالبية الفلسطينيين استشهدوا بالرصاص خلال الاحتجاجات لكن آخرين أصيبوا بنيران المدفعية وفي غارات جوية إسرائيلية.
المصدر : وكالات
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