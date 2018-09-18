زعيم حزب بريطاني يسيء للنبي محمد

أطلق زعيم حزب الاستقلال البريطاني "يوكيب" عبارات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلال مسيرة مناهضة للمسلمين، نظمتها مجموعة إلكترونية لحشد مشجعين لكرة القدم ضد الإسلام.

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ذكر موقع قناة "سكاي نيوز" البريطاني، الاثنين، أنّ السياسي جيرارد باتن أساء للرسول محمد والثقافة الإسلامية، خلال مشاركته في المسيرة التي نظمها "تحالف الديمقراطيين لكرة القدم" السبت الماضي، في مدينة سندرلاند، شرقي بريطانيا.

وأضاف أنّه تم اعتقال 3 مشاركين في المسيرة، بعد اندلاع اشتباكات بين متظاهرين وعناصر من الشرطة التي تواجدت للفصل بين موالين للمسيرة ومناهضين لها.

وزعم باتن خلال المسيرة أن "المؤسسة السياسية والإعلامية" في بريطانيا قامت بالتعتيم على قضية "عصابات إسلاميّة لاستدراج الأطفال واستغلالهم جنسيا".

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