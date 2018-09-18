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سياسة|بريطانيا

زعيم حزب بريطاني يسيء للنبي محمد

زعيم حزب الاستقلال البريطاني جيرارد باتن خلال مشاركته في المسيرة المناهضة للمسلمين
زعيم حزب الاستقلال البريطاني جيرارد باتن خلال مشاركته في المسيرة المناهضة للمسلمين
18/9/2018

أطلق زعيم حزب الاستقلال البريطاني "يوكيب" عبارات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلال مسيرة مناهضة للمسلمين، نظمتها مجموعة إلكترونية لحشد مشجعين لكرة القدم ضد الإسلام.

القصة
  • ذكر موقع قناة "سكاي نيوز" البريطاني، الاثنين، أنّ السياسي جيرارد باتن أساء للرسول محمد والثقافة الإسلامية، خلال مشاركته في المسيرة التي نظمها "تحالف الديمقراطيين لكرة القدم" السبت الماضي، في مدينة سندرلاند، شرقي بريطانيا.
  • وأضاف أنّه تم اعتقال 3 مشاركين في المسيرة، بعد اندلاع اشتباكات بين متظاهرين وعناصر من الشرطة التي تواجدت للفصل بين موالين للمسيرة ومناهضين لها.
  • وزعم باتن خلال المسيرة أن "المؤسسة السياسية والإعلامية" في بريطانيا قامت بالتعتيم على قضية "عصابات إسلاميّة لاستدراج الأطفال واستغلالهم جنسيا".
معلومات أساسية
  • تأسس "تحالف الديمقراطيين لكرة القدم" كمجموعة سرية على موقع "فيسبوك" عبر جون ميغان، أحد مشجعي فريق توتنهام الإنجليزي، لتوحيد مشجعي الأندية الكروية الإنجليزية ضد الإسلام.
  • أطلق "ميغان" صفحته المليئة بالعنف ضد المسلمين والمنشورات العنصرية، حسبما نشرت صحيفة غارديان البريطانية في مارس/ آذار الماضي، عقب حادث الدهس الذي استهدف المشاة على جسر لندن في يونيو/ حزيران 2017.
المصدر : وسائل إعلام
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