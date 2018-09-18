روسيا تنحي باللائمة في سقوط طائرتها على إسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن منظومة تابعة للدفاع الجوي السوري هي من أسقطت بطريق الخطأ، الطائرة الروسية التي فُقدت قرب السواحل السورية أمس وعلى متنها 14 شخصا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء "إيغور كوناشينكوف" إن (إيل-20 يتميز بسطح عاكس فعال أكثر من "اف-16″ أسقط بصاروخ من منظومة إس-200".

فيما يلي أهم ما جاء في بيان وزار الدفاع الروسية:

الطائرة الحربية الروسية أُسقطت خطأ بصاروخ من منظومة "إس-200" السورية، طيارون إسرائيليون تستروا بالطائرة الروسية لتصبح عرضة للنيران السورية.

الطيران العسكري الإسرائيلي تعمد خلق وضع خطير قرب مدينة اللاذقية السورية القريبة من قاعدة جوية روسية، كانت الطائرة العسكرية وهي من طراز (إليوشن-20) تستعد للهبوط فيها.

إسرائيل لم تنبه قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا بشأن العملية المخطط لها، وتم استلام إشعار عبر الخط الساخن قبل أقل من دقيقة واحدة من الهجوم، الأمر الذي لم يسمح بإبعاد الطائرة إلى منطقة آمنة.

نتيجة للأعمال الإسرائيلية غير المسؤولة، قتل 15 جنديا روسيا، وروسيا "تقيم التصرفات الاستفزازية لإسرائيل على أنها عدوانية.

الحادث استفزاز متعمد من الطيارين الإسرائيليين، ونحتفظ لنفسنا بحق الرد على إسرائيل.

تفاصيل وملابسات الحادث:

وزارة الدفاع الروسية، قالت في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية إن "الاتصال انقطع بطاقم الطائرة إيل-20 بينما كانت تحلّق فوق البحر الأبيض المتوسط على بعد 35 كلم من الساحل السوري في طريق عودتها إلى قاعدة حميميم الجوية".

أوضحت الوزارة أن مصير طاقم الطائرة العسكرية مجهول، مشيرة إلى أن عملية بحث عن الطائرة جارية حالياً.

تزامن اختفاء الطائرة عن شاشات الرادار مع إغارة أربع مقاتلات إسرائيلية من طراز أف-16 على بنى تحتيّة سورية في محافظة اللاذقية، معقل الرئيس السوري بشار الأسد في شمال غرب البلاد.

نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء عن مصدر عسكري أنّ الدفاعات الجويّة السورية أطلقت النار تصدّياً للهجوم الإسرائيلي.

الفرقاطة الفرنسية (أوفيرن) التي كانت تبحر في مياه المنطقة في نفس الوقت أطلقت بدورها صواريخ.

باريس سارعت إلى نفي الاتهام الروسي، وقال متحدث باسم الجيش الفرنسي إن "الجيوش الفرنسية تنفي أي ضلوع لها في هذا الهجوم".

مسؤول أمريكي، قال إن واشنطن تعتقد أن المدفعية السورية المضادة للطائرات أسقطت الطائرة دون قصد. والطائرة من طراز إيل-20 وتخدم أغراض الاستطلاع الإلكتروني.

وسائل إعلام رسمية سورية ذكرت أن مدينة اللاذقية الساحلية التي تقع قرب قاعدة جوية روسية كانت الطائرة في طريق العودة إليها تعرضت للهجوم من "صواريخ معادية" أمس الإثنين لكن وسائط الدفاع الجوي تصدت لها.

التدخل الروسي في سوريا: