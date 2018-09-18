"دوري مرجان أحمد مرجان" يفجر الجدل ويثير غضب "آل الشيخ"

شهدت مباراة نادي بيراميدز والمقاولون العرب أمس الإثنين في الدوري المصري الممتاز أحداثا مثيرة للجدل بسبب تصريحات مدرب المقاولون عقب هزيمة فريقه بنتيجة 1-صفر.

فقد اعترض علاء نبيل مدرب المقاولون على تعيين لجنة الحكام لطاقم تونسي من أربعة حكام فقط في الملعب في غياب حكمين إضافيين ودون أن يتم إبلاغ ناديه رسميا قبل المباراة بوقت كاف.

وقال نبيل مدرب المقاولون الذي طالب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري بالاستقالة بعد المباراة "لأول مرة أرى هذا الموسم مباراة تقام بدون الحكمين الاضافيين دون أي مبرر وبدون إخطارنا" واصفا الدوري المصري بأنه دوري "مرجان أحمد مرجان" وهي شخصية ظهرت في فيلم سينمائي يحمل نفس الاسم يقوم فيه البطل "عادل إمام" برشوة جميع الأشخاص من حوله ليحصل على ما يريد.

من جانبه رد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز على مدرب المقاولون قائلا "إذا كان مدرب المقاولون العرب غلط عليا.. فيه جهات في مصر مترضاش الغلط ولها القدره على تربيته" وهو ما أثار غضب الكثير من المتابعين.

انت متخيل انك وصلت لمرحلة إن شخص سعودي المفروض انه ضيف "ثقيل" علي بلدنا،، بيهدد شخص (مصري) في بلده تهديد صريح ومباشر.

هل أنا كشخص مصري، أجرؤ بس أهدد اي مواطن سعودي في السعودية؟ اممم اكيد لأ،، عشان ببساطة احنا اللي رخاص أوي 😊

عليه العوض ومنه العوض ..#دوري_مرجان_احمد_مرجان pic.twitter.com/KuIilxOItr — MA HM Oud (@mahmoudboge22) September 17, 2018

وانتقد الناقد الرياضي محمد شبانة قرار لجنة الحكام بتعيين طاقم حكام أجنبي لمباراة بيراميدز والمقاولون قبل المباراة بعدة ساعات، كما سخر من سرعة إنهاء إجراءات استقدام الحكام واستخراج تأشيراتهم خلال فترة قصيرة للغاية قائلا إن الاتحاد يجب أن يستغل تلك الإمكانيات في العمل بالسياحة.

وقال محمد عادل فتحي المشرف علي الكرة بالمقاولون قبل المباراة في تصريح تلفزيوني "اللاعبون والجهاز الفني انتابهم غضب شديد بسبب إجبارهم على خوض اللقاء بطاقم تحكيم أجنبي دون اتفاق أو اخطار مسبق".

ورفع بيراميدز رصيده إلى 15 نقطة من سبع مباريات في الصدارة متقدما بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أقل بينما توقف رصيد المقاولون عند سبع نقاط في المركز 11.

وصرح رئيس لجنة القيم محمد عبده بأن من سماه "المتضرر" من تصريحات مدرب المقاولون يمكن أن يتقدم بشكوى للجنة للتحقيق فيها لتطبيق عقوبات عليه إذا ثبت أن المدرب يقصد طرفا من أطراف اللعبة.

وأكد مستخدمون لموقع تويتر أن تصريحات مدرب المقاولون إنما يقصد بها تركي آل الشيخ، مستنكرين إملاءاته على اتحاد الكرة ولجنة الحكام وتلاعبه بأجواء المباريات لضمان فوز فريقه.

#دورى_مرجان_أحمد_مرجان: فعلا الفنان الكبير عادل الأمام لما عمل الفيلم ده كان عنده بعد نظر فعلا**

كل شئ وله تمنه فعلا للأسف..

لاكن السؤال اللي محيرنى بجد!!

هو ليه ترك آل شيخ ميعملش كده فى بلده السعوديه؟؟؟؟ pic.twitter.com/BNM3fIFh1Y — كمال الشريف (@kemo138721) September 17, 2018

الثابت الوحيد فى حوار دورى مرجان احمد مرجان ده هو مدحت شلبى .. ماسك الطبلة فى الفيلم و ماسكها فى الحقيقة دلوقتى اهو 😂 — Omar 黑狼 (@omamostafa25) September 18, 2018

مفيش فى الدنياصاحب نادى بيشترى صفقات لنادى تانى وبيدى مكافآت لنادى ثالث ومشغل فى قناة النادى مدير فنى لنادى رابع#دوري_مرجان_احمد_مرجان — محمد سعد (@yzV8NKeos9BKLZW) September 18, 2018

#دوري_مرجان_احمد_مرجان

مصر كلها بقت بلد مورجان

علاء نبيل لخص الحكايه في تصريح صغير

لجنة حكام تجتمع امبارح للبت في استقدام حكام اجانب النهارده بعد العصر يتم حضور طاقم حكام تونسي

المباره تدار ب 3 حكام في حين كل المباريات تدار ب5 حكام

الهجوم طبعا سيكون علي علاء نبيل أصله غلط فالشوال — MR/NoOR (@elshater_Aly) September 17, 2018

دورى مرجان أحمد مرجان#كلمات_مأثورة — إيهاب الزلاقي (@zelaky) September 17, 2018