بوتين يتوعد إسرائيل بعد إسقاطها طائرة روسية

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إسرائيل بالرد بعدما حملت موسكو تل أبيب مسؤولية إسقاط طائرة تابعة لقواتها الجوية بنيران الدفاعات الجوية السورية.

وأكد بوتين خلال مؤتمر صحفي (الثلاثاء) بالعاصمة موسكو مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن بلاده ستتخذ "إجراءات سيلاحظها الجميع" لتعزيز أمن جنودها.

وأضاف أن ما جرى في الأجواء السورية يختلف عما حصل في حادثة اسقاط طائرة روسية من قِبل مقاتلة تركية، معتبراً أن اسرائيل لم تتعمد اسقاط الطائرة لكن تحقيقا سيجري لمعرفة كامل الملابسات.

تصريحات بوتين:

سلسلة ظروف مأساوية اجتمعت وأدت إلى إسقاط الطائرة الروسية في سوريا.

ردنا سيكون موجها، في المقام الأول نحو توفير أمن عسكريينا ومواقعنا في سوريا، وهذه الخطوات سيلاحظها وسيشعر بها الجميع.

يجب إجراء دراسة جدية لحادثة تحطم الطائرة الروسية من طراز "إيل-20" الليلة الماضية.

عندما يموت الناس، خصوصا في مثل هذه الظروف المأساوية، فإنها دائما كارثة، كارثة لنا جميعا، للبلاد ولأقارب رفاقنا القتلى، وأنا هنا بالطبع أقدم التعازي لأقارب القتلى.

ما جرى في الأجواء السورية يختلف عما حصل في حادثة إسقاط طائرة روسية من قِبل مقاتلة تركية.

إسرائيل لم تتعمد اسقاط الطائرة لكن تحقيقا سيجري لمعرفة كامل الملابسات.

الموقف الروسي إزاء الحادث عبرت عنه وزارة الدفاع الروسية بتنسيق مباشر معي.

من جانبه، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الدوما القائد السابق لسلاح الطيران الروسي، فيكتور بونداريوف، إن حادث إسقاط الطائرة الروسية سيسيء إلى العلاقات الروسية الإسرائيلية في مختلف المجالات.

تصريحات بونداريوف:

التصرفات الإسرائيلية غير مسؤولة ومنافقة، وروسيا لن تتخذ موقفا مستعجلا غير مدروس.

استبعد حدوث مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا وإسرائيل.

الدول المشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ومنها إسرائيل، تسعى إلى خلق شرخ في الشراكة وعلاقة الصداقة بين روسيا وسوريا.

ما القصة:

موسكو اتهمت طائرات مقاتلة إسرائيلية بالتسبب في إسقاط طائرة "إليوشين" روسية قبالة السواحل السورية وعلى متنها خمسة عشر عسكريا، عن طريق استـدراج الدفاعات الجوية السورية لإسقاطها.

الطائرة الروسية من طراز "اليوشين" كانت في مهمة استطلاع يفترض أن تكون عادية.

بحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف فإن طائرات إسرائيلية كانت تحلق في نفس مدى تحليق الطائرة الروسية وقامت بقصف مواقع في محافظة اللاذقية لكنها تعمّدت التستر وراء الطائرة الروسية في الوقت الذي ردت فيه قوات الدفاع الأرضية السورية على القصف الإسرائيلي ليصيب الصاروخ الذي انطلق من منظومة إس-200 الطائرة الروسية ويحطمها.

خمسة عشر جندياً روسياً قضوا في هذه الحادثة التي صنفتها موسكو بأنها عمل عدواني وتوعدت بالرد عليها.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتصل بنظيره الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان وأبلغه أن سلاح الجو الإسرائيلي تصرف بشكل غير مسؤول وأحدث مأساة وأن موسكو تحتفظ بحق الرد المناسب.

رغم الاتفاق بين إسرائيل وروسيا حول منع الحوادث الخطيرة بينهما فإن المتحدث ذكر أن إسرائيل لم تبلغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عن عمليتها المخطط لها وأنه تم استلام إشعار عبر الخط الساخن قبل أقل من دقيقة واحدة من الهجوم، الأمر الذي لم يسمح بإبعاد الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قال إن طائرة "اليوشين" نفذت بشكل فعال العديد من المهام في سوريا منذ بدء العمليات الروسية هناك، وهي تتميز بقدرات فائقة الدقة مزودة بجهاز مسح يعمل بالأشعة تحت الحمراء وبمجسات وأجهزة استشعار بصرية ونظام اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية لتبادل البيانات وتنفيذ عمليات تصوير جوي دقيقة.

رد إسرائيلي:

من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثلاثاء) بعد واقعة إسقاط طائرة روسية قبالة الساحل السوري.

وقال بيان للناطق العسكري في إسرائيل، إن تل أبيب ستنقل للحكومة الروسية المعلومات الضرورية لتحري ظروف الحادث ونتائج التحقيق بخصوصه.

ماذا جاء في المكالمة:

نتنياهو قال لبوتين إن سوريا تتحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية وعبر عن أسفه لسقوط قتلى روس.

نتنياهو عرض على بوتين تقديم كل المعلومات الضرورية للتحقيق في واقعة إسقاط الطائرة الروسية.

نتنياهو توعد بمواصلة التحرك ضد إيران في سوريا.

وفي سياق متصل حمّل جيش الاحتلال الإسرائيلي النظام السوري المسؤولية عن إسقاط طائرة روسية قبالة السواحل السورية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على "تويتر":

إسرائيل تعتبر إيران وحزب الله مسؤولين أيضا عن الحادث.

التحقيقات الأولية أظهرت أن إطلاق نار سوري مكثف ودقيق باستخدام صواريخ مضادة للطائرات (سطح جو) هو ما تسبب في إصابة وإسقاط الطائرة الروسية.

طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت (وقت الحادث) تستهدف منشأة تابعة للقوات المسلحة السورية كانت على وشك أن يتم منها نقل أنظمة لتصنيع أسلحة دقيقة وفتاكةإلى حزب الله في لبنان" و"هذه الأسلحة كانت ستستخدم لمهاجمة إسرائيل".

تطورات دبلوماسية: