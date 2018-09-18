القضاء المصري يرفض بيان مفوضة حقوق الانسان بشأن أحكام الإعدام

أدانت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، البيان الصادر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بشأن أحكام إعدام صدرت مؤخرا بحق 75 شخصا في قضية فض اعتصام رابعة.

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قال بيان الجمعية العمومية لمحكمة النقض، إنها "تشجب وترفض البيان وكل ما يدور فيه من عبارات تشوه القضاء المصري العتيد، وشموله عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصري في عمله واختصاصاته والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته، وذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاصي للمفوضية".

طالبت الجمعية العمومية المنظمة الدولية بـ"تصحيح المسار والخط الذى اتخذته في هذا الموقف، مع توخى الحيادية والمهنية في المواقف المستقبلية".

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