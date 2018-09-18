اختفاء طائرة روسية فوق سوريا وسط هجمات إسرائيلية وفرنسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن طائرة روسية على متنها 14 عسكرياً اختفت من على شاشات الرادار أثناء تحليقها فوق البحر المتوسط قبالة الساحل السوري في وقت متأخر من ليل الإثنين.

تفاصيل وملابسات الحادث:

وزارة الدفاع قالت في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية إن "الاتصال انقطع بطاقم الطائرة إيل-20 بينما كانت تحلّق فوق البحر الأبيض المتوسط على بعد 35 كلم من الساحل السوري في طريق عودتها إلى قاعدة حميميم الجوية".

أوضحت الوزارة أن مصير طاقم الطائرة العسكرية مجهول، مشيرة إلى أن عملية بحث عن الطائرة جارية حالياً.

تزامن اختفاء الطائرة عن شاشات الرادار مع إغارة أربع مقاتلات إسرائيلية من طراز أف-16 على بنى تحتيّة سورية في محافظة اللاذقية، معقل الرئيس السوري بشار الأسد في شمال غرب البلاد.

نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء عن مصدر عسكري أنّ الدفاعات الجويّة السورية أطلقت النار تصدّياً للهجوم الإسرائيلي.

الفرقاطة الفرنسية (أوفيرن) التي كانت تبحر في مياه المنطقة في نفس الوقت أطلقت بدورها صواريخ.

باريس سارعت إلى نفي الاتهام الروسي، وقال متحدث باسم الجيش الفرنسي إن "الجيوش الفرنسية تنفي أي ضلوع لها في هذا الهجوم".

مسؤول أمريكي، قال إن واشنطن تعتقد أن المدفعية السورية المضادة للطائرات أسقطت الطائرة دون قصد. والطائرة من طراز إيل-20 وتخدم أغراض الاستطلاع الالكتروني.

وسائل إعلام رسمية سورية ذكرت أن مدينة اللاذقية الساحلية التي تقع قرب قاعدة جوية روسية كانت الطائرة في طريق العودة إليها تعرضت للهجوم من "صواريخ معادية" أمس الاثنين لكن وسائط الدفاع الجوي تصدت لها.

التدخل الروسي في سوريا: