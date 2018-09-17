مساع أممية لإقامة "جسر جوي طبي" لنقل مرضى من صنعاء إلى الخارج

أعلنت الأمم المتحدة الأحد أنها تسعى لإقامة "جسر جوي طبي" لنقل مرضى من العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المسلحين الحوثيين إلى الخارج لتلقي العلاج.

تصريحات نيفيو زاجاريا ممثل منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في اليمن

المرضى الذين سيجري نقلهم يعانون أمراضا مزمنة، و80 في المئة منهم نساء وأطفال.

الأمم المتحدة تسعى لنقل المرضى في طائرات من صنعاء إلى منشأة طبية في بلد آخر لم يحدده

المنظمة الأممية تعمل للحصول على موافقة كل أطراف النزاع لبدء نقل المرضى إلى الخارج.

تم الطلب من شركة خاصة مستقلة التدقيق في ملفات المرضى، والجسر الجوي الطبي سيستمر لمدة ستة أشهر في مرحلة أولى.

12 حالة حصلت على الموافقة للسفر لتلقي العلاج في الخارج، آملا في أن تسيّر الرحلة الأولى "في أقرب وقت"، والجسر الجوي آخر أمل لهم.

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