شاهد: استغاثة والد طفل سوري عاجز عن النمو

يامن.. طفل سوري مهجّر، يعيش في مخيم كفر لوسين بإدلب، يعاني من قصور حاد في النمو مع عجز أسرته عن علاجه.

نزح يامن مع أسرته من ريف حمص الشمالي إلى مخيمات الشمال السوري، في مكان لا تتوافر به أي أدوية أو مساعدة علاجية.

يقول "عمر" والد يامن إن ابنه لا يستطيع النوم في بعض الأحيان من الألم، إذ لا يحصل إلا على بعض المسكنات، مضيفا أن نجله لا يستطيع المشي ولا الكلام ولا ارتداء ملابسه، كما تساقطت أسنانه بسبب مرضه الذي ازداد بسبب الأحوال المعيشية الصعبة داخل المخيم.

ورغم أن يامن يبلغ من العمر 11 عاما، إلا أنه يبدو ضئيل الجسد إلى درجة أن شقيقه الذي يبلغ من العمر 4 أعوام يبدو أكبر منه، ليقارن الوالد بين يامن وشقيقه في مشهد مؤثر.

وناشد والد يامن المنظمات الخيرية والإنسانية التدخل لمساعدته في علاج نجله، أو العبور إلى تركيا ليتمكن من عرضه على الأطباء لينظروا في حالته التي يتألمون لها.