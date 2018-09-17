رئيس البرلمان الإيطالي: لا جديد في التحقيقات في مقتل ريجيني

قال روبرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالي إنه لا يوجد أي تقدم في التحقيقات في مقتل الباحث جوليو ريجيني في مصر عام 2016.

جاءت تصريحات فيكو لوسائل إعلام إيطالية عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية القاهرة.

أهم التصريحات التي أعقبت اللقاء:

قال فيكو إنه يجب التوصل إلى قتلة ريجيني وتقديمهم إلى المحاكمة.

نقل بيان صدر عن الرئاسة المصرية تقدير فيكو "الإرادة القوية" لمصر للتوصل إلى الجناة.

نقل البيان عن فيكو قوله إن "الحل السريع والنهائي" لقضية ريجيني سيساعد في تعزيز العلاقات بين روما والقاهرة.

أكد السيسي لفيكو أن حل قضية ريجيني يمثل "أولوية" بالنسبة لمصر.

أكد السيسي التزام بلاده "بالشفافية التامة" في تعاونها مع إيطاليا في القضية.

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