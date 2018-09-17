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سياسة

رئيس البرلمان الإيطالي: لا جديد في التحقيقات في مقتل ريجيني

الرئيس المصري السيسي متوسطا علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري (يمين) وروبرت فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالي (يسار)
الرئيس المصري السيسي متوسطا علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري (يمين) وروبرت فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالي (يسار)
17/9/2018

قال روبرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالي إنه لا يوجد أي تقدم في التحقيقات في مقتل الباحث جوليو ريجيني في مصر عام 2016.

جاءت تصريحات فيكو لوسائل إعلام إيطالية عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية القاهرة.

أهم التصريحات التي أعقبت اللقاء:

  • قال فيكو إنه يجب التوصل إلى قتلة ريجيني وتقديمهم إلى المحاكمة.
  • نقل بيان صدر عن الرئاسة المصرية تقدير فيكو "الإرادة القوية" لمصر للتوصل إلى الجناة.
  • نقل البيان عن فيكو قوله إن "الحل السريع والنهائي" لقضية ريجيني سيساعد في تعزيز العلاقات بين روما والقاهرة.
  • أكد السيسي لفيكو أن حل قضية ريجيني يمثل "أولوية" بالنسبة لمصر.
  • أكد السيسي التزام بلاده "بالشفافية التامة" في تعاونها مع إيطاليا في القضية.
خلفية:
  • عثر على جثة جوليو ريجيني، الطالب بجامعة كمبريدج والباحث في الحركات العمالية في مصر، وعليها آثار تعذيب على جانب طريق سريع قرب القاهرة بعد أيام من اختفائه في يناير/ كانون ثان 2016.
  • اتهمت عائلة ريجيني ووسائل إعلام إيطالية مسؤولين في أجهزة أمن مصرية بتعذيبه حتى الموت، وهو ما تنفيه السلطات في القاهرة.
المصدر : أسوشيتد برس
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