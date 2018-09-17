تقرير دولي: جريمة "الإخفاء القسري" في مصر ترتكب بشكل ممنهج

قالت منظمة "كوميتي فور جستس" إن التقرير السنوي الصادر من الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري التابع للأمم المتحدة، وثق استمرار جريمة الإخفاء القسري في مصر بشكل ممنهج.

التفاصيل:

اتهمت (منظمة كوميتي فور چستس committee for justice ) السلطات المصرية في بيان لها صدر (الاثنين) في جنيف، بعدم التعاون في الإجراءات الخاصة بهذه الجرائم التي تُرتكب بحق الناشطين والحقوقيين والمواطنين بشكل ممنهج.

) السلطات المصرية في بيان لها صدر (الاثنين) في جنيف، بعدم التعاون في الإجراءات الخاصة بهذه الجرائم التي تُرتكب بحق الناشطين والحقوقيين والمواطنين بشكل ممنهج. أكدت المنظمة استهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق جرائم الإخفاء القسري من جانب قوات الأمن المصرية.

ووفق التقرير السنوي للفريق التابع للأمم المتحدة والمعني بالتحقيق في قضايا الاخفاء القسري في العالم، حازت الحالة المصرية على المساحة الأكبر عن باقي الدول في التقرير. في إشارة إلى عدم فتح السلطات أي تحقيق رسمي جدي في هذه الحالات.

ماذا جاء في التقرير: