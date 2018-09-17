الغارديان: الديمقراطية في مصر سراب

نشرت صحيفة الغارديان، على موقعها الإلكتروني، مقالاً يتناول ما وصفته بحالة قمع تعيشها مصر حاليا.

أجرت الصحيفة مقارنة بين الديمقراطيات الحقيقية والديمقراطية في مصر، والتي شبهتها بالسراب ذلك لأن الديمقراطية المصرية تحاكم الناجين من المجازر، بدلاً من أن تحاكم مرتكبيها.

أبرز ما ورد في مقال الغارديان: