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سياسة|مصر

العثور على جثث ثلاثة مصريين في الصحراء الليبية

صورة لجثامين الضحايا نشرها مكتب مراقبة الحدود البرية للجمارك في منطقة الجغبوب
صورة لجثامين الضحايا نشرها مكتب مراقبة الحدود البرية للجمارك في منطقة الجغبوب
17/9/2018

قالت السلطات الليبية إنها عثرت على جثث ثلاثة مصريين داخل الأراضي الليبية بالقرب من الحدود مع مصر.

التفاصيل:

  • قال مكتب مراقبة الحدود البرية للجمارك في منطقة الجغبوب القريبة من الحدود مع مصر إن دورية مشتركة من الشرطة ومكافحة الجمارك في الجغبوب عثرت على جثث ثلاثة مصريين.
  • المكتب قال إن الضحايا يبدو أنه "مضى على وفاتهم أكثر من ثلاث أشهر" وقد عثر عليهم في طريق الجغبوب-طبرق، غرب بوابة الأربعين بنحو 80 كيلومترا.
  • لم يكشف المكتب عن هويات الضحايا.

حوادث سابقة:

  • في يوليو/تموز 2018 عثرت السلطات الليبية على جثامين ثلاثة مصريين بصحراء الجغبوب، بعد أن ضلوا الطريق إثر محاولتهم الوصول إلى ليبيا بطريقة غير نظامية، وأظهرت هوياتهم أنهم من محافظتي الفيوم والمنيا.
  • في مايو/أيار الماضي، أعلن الهلال الأحمر الليبي العثور على جثث 116 مصريا قرب حقل البستر بمنطقة أجدابيا شرق ليبيا، مدفونة في الرمال منذ فترة تقترب من العام، غالبيتهم من محافظات المنيا وأسيوط جنوب مصر.
  • في سبتمبر/أيلول 2017 أعلن الهلال الأحمر الليبي بمدينة طبرق عثوره على جثامين 13 مصريا، في واحة الجغبوب، بعدما ضلوا الطريق أثناء محاولة للهجرة غير النظامية.
  • في يوليو/تموز 2017، لقي نحو 48 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية المصرية مصرعهم بالقرب من وادي علي داخل منطقة الرمال في ليبيا.
المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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