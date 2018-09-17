السعودية تعلن اكتشاف حالة إصابة بالكوليرا والاشتباه في 3 أخرى

نقل التلفزيون السعودي عن مسؤول بوزارة الصحة تأكيده وجود حالة إصابة بالكوليرا والاشتباه في ثلاث أخرى بمنطقة تقع على الحدود مع اليمن حيث أودى تفش للمرض بحياة ما يربو على ألفي شخص.

ما القصة:

التلفزيون السعودي أذاع تقريرا في ساعة متأخرة من مساء الأحد قال فيه أن هؤلاء الأشخاص الذين لم يذكر عنهم سوى أنهم غير سعوديين يتلقون الرعاية في مستشفى الموسم العام في منطقة جازان التي تبعد نحو ألف كيلومتر إلى الجنوب الغربي من العاصمة الرياض.

لم يتضح إن كانت لبؤرة المرض علاقة باليمن أو بموسم الحج الشهر الماضي حيث يتوافد نحو مليوني شخص على السعودية من الخارج سنويا مما يثير المخاوف من تفشي الأمراض المعدية.

منظمة الصحة العالمية قالت إن السعودية أبلغت عن خمس حالات إصابة بالكوليرا في 2017 وكانت كلها من خارج البلاد ولم يحدث بعد ذلك تفش آخر للمرض.

المنظمة قالت (الاثنين) إن مصدر الإصابات الحالية ليس معروفا حتى الآن لكن ليس من المتوقع انتشارها بسبب البنية التحتية الصحية المتوفرة في السعودية.

المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة شعيب قالت: "الأمراض المعدية ومنها الكوليرا لا حدود لها".

شعيب قالت إن "السعودية تطبق إجراءات مكثفة لإدارة المسائل الصحية أثناء موسم الحج وكانت قادرة على منع انتشار الأمراض بضمان توفير مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الملائمة للحجاج".

خلفية: