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سياسة|المملكة العربية السعودية

السعودية تعلن اكتشاف حالة إصابة بالكوليرا والاشتباه في 3 أخرى

السعودية بلد عملاق ويأتي في المركز الثاني عشر من الدول الأكبر في العالم
السعودية بلد عملاق ويأتي في المركز الثاني عشر من الدول الأكبر في العالم
17/9/2018

نقل التلفزيون السعودي عن مسؤول بوزارة الصحة تأكيده وجود حالة إصابة بالكوليرا والاشتباه في ثلاث أخرى بمنطقة تقع على الحدود مع اليمن حيث أودى تفش للمرض بحياة ما يربو على ألفي شخص.

ما القصة:
  • التلفزيون السعودي أذاع تقريرا في ساعة متأخرة من مساء الأحد قال فيه أن هؤلاء الأشخاص الذين لم يذكر عنهم سوى أنهم غير سعوديين يتلقون الرعاية في مستشفى الموسم العام في منطقة جازان التي تبعد نحو ألف كيلومتر إلى الجنوب الغربي من العاصمة الرياض.
  • لم يتضح إن كانت لبؤرة المرض علاقة باليمن أو بموسم الحج الشهر الماضي حيث يتوافد نحو مليوني شخص على السعودية من الخارج سنويا مما يثير المخاوف من تفشي الأمراض المعدية.
  • منظمة الصحة العالمية قالت إن السعودية أبلغت عن خمس حالات إصابة بالكوليرا في 2017 وكانت كلها من خارج البلاد ولم يحدث بعد ذلك تفش آخر للمرض.
  • المنظمة قالت (الاثنين) إن مصدر الإصابات الحالية ليس معروفا حتى الآن لكن ليس من المتوقع انتشارها بسبب البنية التحتية الصحية المتوفرة في السعودية.
  • المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة شعيب قالت: "الأمراض المعدية ومنها الكوليرا لا حدود لها".
  • شعيب قالت إن "السعودية تطبق إجراءات مكثفة لإدارة المسائل الصحية أثناء موسم الحج وكانت قادرة على منع انتشار الأمراض بضمان توفير مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الملائمة للحجاج".
خلفية:
  • لا تتعدى فترة حضانة مرض الكوليرا الساعات وينتقل عن طريق تلوث الغذاء والماء بالفضلات ويصيب المريض بإسهال حاد. وبمجرد بدء الأعراض يمكن للكوليرا أن تودي بحياة المصاب في غضون ساعات إن لم يتلق العلاج.
  • الأمم المتحدة ألقت باللوم على الأطراف المتحاربة في الصراع اليمني المستمر منذ ثلاث سنوات وحلفائهم الدوليين، ومن بينهم السعودية، في تفاقم انتشار الكوليرا في اليمن.
  • منظمة الصحة العالمية أطلقت برنامجا طارئا للعلاج يستند إلى ما تبقى من منظومة الصحة المتداعية في اليمن سعيا لاكتشاف الحالات الجديدة في مرحلة مبكرة والحيلولة دون أن يستشري المرض.
  • وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة قال الشهر الماضي إن موسم الحج لم يشهد أي انتشار للأمراض.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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