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سياسة|الولايات المتحدة

اتهامات بالتحرش الجنسي لمرشح ترمب لعضوية المحكمة العليا

القاضي القاضي بريت كافانا، مرشح ترمب للمحكمة العليا
القاضي القاضي بريت كافانا، مرشح ترمب للمحكمة العليا
17/9/2018

اتهمت امرأة قاضيا أمريكيا مرشحا لعضوية المحكمة العليا بالتحرش الجنسي في حادثة تعود لثمانينيات القرن الماضي.

  • كشف عن هوية المرأة يوم الأحد دفع الجمهوريين لاعتزام إجراء المزيد من المناقشات حول اختيار القاضي للمنصب قبل أن تصوت لجنة على هذا الأمر الأسبوع الحالي.
  • في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، قالت المرأة وتدعى كريستين بليزي فورد إنها عندما كانت في المدرسة الثانوية بولاية ماريلاند قبل عقود قام القاضي المتهم بريت كافانا الذي كان مخمورا ويترنح بالإلقاء بها على سرير وتحسس جسدها وحاول نزع ملابسها.
  • في الأسبوع الماضي، قال كافانا ثاني مرشحي الرئيس دونالد ترمب لعضوية المحكمة العليا التي تستمر مدى الحياة إنه ينفي المزاعم على نحو قاطع لا لبس فيه.
  • قال المتحدث باسم اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ تيلور فوي إن السناتور الجمهوري تشاك جراسلي رئيس اللجنة يعمل على الترتيب لاتصالات مع كافانا وفورد قبل تصويت اللجنة المقرر بشأن كافانا يوم الخميس وذلك في ضوء الكشف عن هوية فورد.
  • في ضوء أغلبية الحزب الجمهوري البسيطة في مجلس الشيوخ بواقع 51 أمام 49 مقعدا للديمقراطيين فإنه لا يمكن للحزب الديمقراطي وقف ترشيح كافانا ما لم يتخذ بعض الجمهوريين قرارا بمخالفة حزبهم والتصويت ضد مرشح ترمب.
  • قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه يتعين على اللجنة القضائية "تأجيل التصويت لحين تقصي هذه المزاعم الخطيرة والقابلة للتصديق باستفاضة على الأقل".
  • قالت فورد لصحيفة واشنطن بوست إنها أرسلت خطابا لنائبة ديمقراطية في مجلس النواب تدعى "آنا إشو" وسردت فيه ما حدث لكنها طلبت حينئذ إبقاء هويتها سرية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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