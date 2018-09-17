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سياسة

اتفاق سلام بين إثيوبيا وإرتريا في جدة لم تعلن تفاصيله بعد

16/9/2018

وقّع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس إرتريا أسياس أفورقي في جدة (الأحد) اتفاقية سلام إضافية لتعزيز التقارب الذي جرى مؤخرا بين البلدين.

ما القصة؟
  • جرى التوقيع على "اتفاقية جدة للسلام" بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
  • قلّد العاهل السعودي الزعيمان الأفريقيان قلادة الملك عبد العزيز.
  • كان الزعيمان الإثيوبي والإرتري قد وقعا "إعلانا مشتركا للسلام والصداقة" في التاسع من يوليو/ تموز الماضي لتطبيع العلاقات بين البلدين اللذين كانا في حالة عداء لفترة طويلة ونشبت بينهما حرب في الفترة بين 1998 و2000.
  • لم تتضح بعد طبيعة الدور الذي اضطلعت به السعودية، وإن كانت قد لعبت دورا، في الوساطة في اتفاق السلام الذي جرى التوصل إليه قبل شهرين.
  • دولة الإمارات العربية المتحدة قالت إنها ساهمت في جلوس البلدين معا، وسافر زعيما البلدين إلى أبو ظبي بعد أسابيع من توقيع الاتفاق التاريخي.
خلفيات:
  • الثلاثاء الماضي، أعاد البلدان فتح الحدود البرية للمرة الاولى منذ 20 عاما، ما يمهد الطريق للتجارة بينهما.
  • كانت إرتريا قد حصلت على استقلالها عن إثيوبيا أوائل التسعينيات، واندلعت الحرب في وقت لاحق بسبب نزاع حدودي.
  • أغلق البلدان حدودهما المشتركة لعقدين من الزمن؛ على خلفية حرب بسبب نزاع حدودي عام 1988
  • حاولت الأمم المتحدة ترسيم الحدود عام 2002 لتسوية النزاع نهائيا، لكن إثيوبيا رفضت.
  • شهدت الجزائر، في ديسمبر/كانون أول 2000، توقيع اتفاق سلام بين البلدين أنهى الحرب الحدودية، لكنه لم يمكنهما من تطبيع العلاقات بالكامل
  • بدأ التحول في حزيران/يونيو عندما أعلن أبي أن إثيوبيا ستعيد إلى إرتريا المناطق المتنازع عليها وضمنها مدينة بادمي حيث بدأت الحرب الحدودية بسببها.
المصدر : وكالات
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