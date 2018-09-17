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سياسة|إيران

إيران تهاجم تويتر وتتهمه بدعم حسابات مدعومة أمريكيا

المدير التنفيذي لتويتر جاك دورسي
المدير التنفيذي لتويتر جاك دورسي
17/9/2018

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تويتر الأحد بإغلاق حسابات لإيرانيين "حقيقيين" في الوقت الذي تسمح فيه باستمرار حسابات مناهضة للحكومة تدعمها الولايات المتحدة.

تغريدات ظريف

ظريف على تويتر مخاطبا جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر:" مرحبا جاك. تويتر أغلق حسابات إيرانيين حقيقيين(من بينهم) مذيعون تلفزيونيون وطلاب بسبب افتراض أنهم جزء من’ عملية تستهدف التأثير على الرأي العام’".

ظريف: ماذا عن حسابات فعلية في العاصمة الألبانية تيرانا تستخدم لتعزيز الدعاية التي تستهدف "تغيير النظام" وتخرج من العاصمة واشنطن.

معلومات أساسية

حذفت شركات فيسبوك وتويتر وألفابيت التي تملك غوغل مئات الحسابات المرتبطة بعملية دعائية إيرانية مزعومة بشكل جماعي في أغسطس/ آب.

اتهمت وسائل الإعلام الإيرانية إسرائيل والسعودية وجماعات معارضة في المنفى، من بينها جماعة مجاهدي خلق التي يتخذ بعض أعضائها ألبانيا مقرا لهم، بأنها وراء الحملات التي تدعو إلى الإطاحة بالحكومة الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي.

اتهم المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل بشن حرب إعلامية لتثبيط عزيمة الإيرانيين في الوقت الذي تواجه فيه بلادهم صعوبات اقتصادية بعد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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