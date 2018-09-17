إيران: انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي يهدد السلام في المنطقة

قال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الإثنين إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي من المحتم أن يكون له آثار خطيرة على سلام وأمن الشرق الأوسط.

أبرز تصريحات صالحي في الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة

هذه الخطوة المشؤومة، كما استشف المجتمع الدولي بالإجماع تقريبا، من المحتمل أن تكون لها تداعيات خطيرة على السلام والأمن الدوليين والإقليميين.

معارضة المجتمع الدولي للانسحاب الأمريكي… لا تعكس فقط الغضب العميق من النزعة الانفرادية الأمريكية بل أيضا المخاوف المتعلقة بالوضع الصعب للغاية في منطقتنا بكل الفوضى المنتشرة و"التهديدات الإرهابية القائمة".

لم يوضح صالحي، وهو مفاوض مخضرم مع الغرب، نوع هذه التداعيات.

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