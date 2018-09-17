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سياسة|إسرائيل

إسرائيل توافق على هجرة ألف من يهود الفلاشا الإثيوبيين إليها

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
17/9/2018

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته وافقت على السماح لألف من يهود الفلاشا الإثيوبيين بالهجرة إلى إسرائيل.

التفاصيل:
  • أوضح نتنياهو أن لجنة خاصة التي وافقت على القرار، مشيرا إلى أنه "مصمم" على المضي قدما في تنفيذه.
  • أضاف أن 1300 من يهود الفلاشا نقلوا جوا إلى إسرائيل خلال فترة ولايته.
  • قال نتنياهو إن الألف الذين حصلوا على الموافقة لهم أطفال يعيشون بالفعل في إسرائيل.
  • وصفت أليسا بودنر، الناطقة باسم الجالية الاثيوبية بإسرائيل، قرار نتنياهو بأنه "مخيب للآمال على نحو لا يصدق".
  • عارضت إسرائيل في بعض الأحيان دخول يهود الفلاشا، مدعية أن بعضهم يبحثون عن حياة أفضل.
  • نجح بعض يهود الفلاشا في الهجرة إلى إسرائيل ضمن موجات أكبر من الهجرة الإثيوبية خلال العقود القليلة الماضية.
  • هناك الآن حوالي 120 ألف إسرائيلي من أصل إثيوبي في إسرائيل.
  • في عام 2015، وافقت الحكومة على هجرة ما تبقى من يهود الفلاشا على مدى خمسة أعوام، لكن العملية توقفت، متعللة بقضايا الميزانية.
  • تنتقد الجالية الإثيوبية في إسرائيل تعامل الحكومة الإسرائيلية مع الهجرة المتوقفة منذ زمن طويل، وتصفه بانه تعامل عنصري.
  • مازال هناك نحو 7000 من يهود الفلاشا في إثيوبيا.
المصدر : وكالات
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