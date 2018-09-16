موقع فرنسي: ابن سلمان ولي عهد شرس يلتهم مملكته

قال موقع ميدبارت الفرنسي إن محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد شرس يلتهم مملكته.

وأضاف الكاتب جان بيار بيران في مقال له أن ولي العهد السعودي استهلك أوراقه وبدّد كل رصيده خلال عدة أشهر.

وهذا أبرز ما ورد في المقال: