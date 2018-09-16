مقتل 4 مدنيين في غارة على محطة إذاعية في الحديدة باليمن

قال سكان ومصادر طبية لرويترز إن ضربة جوية للتحالف السعودي الإماراتي استهدفت محطة إذاعية في مدينة الحديدة اليمنية ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص يعملون في المحطة.

واستأنف التحالف هجماته للسيطرة على الحديدة، الميناء الرئيسي في شمال اليمن والذي يعد بوابة وصول الواردات للعاصمة صنعاء.

أهم التطورات العسكرية

تمكنت قوات يمنية مدعومة من التحالف السعودي الإماراتي من السيطرة على الطريق الرئيسي الواصل بين صنعاء والحديدة.

يقول التحالف إن السيطرة على الحديدة ستجبر جماعة الحوثي على التفاوض عن طريق قطع خط الإمداد الرئيسي لها.

استـأنف التحالف الهجوم بعد أيام من انهيار محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في جنيف.

أهم التطورات السياسية: