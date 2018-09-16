ماي تؤكد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بعد دعوات لاستفتاء آخر

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن تركيزها منصب على خطتها بشأن العلاقة مع الاتحاد الأوربي وإنها تشعر "بالانزعاج" من التشكك المستمر في موقفها.

ودعا عمدة لندن صادق خان، لإجراء استفتاء آخر على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوربي، وقال إن الطريقة التي تعالج بها "ماي" مفاوضات الانسحاب من التكتل أصبحت "مشوبة بالارتباك والأزمة" وإنها تقود البلاد نحو مسار مدمر.

ما القصة:

من المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوربي بشكل فعلي في 29 من مارس/ آذار المقبل لكن خطة ماي لم تحظ بالقبول بعد، ما دفع نوابا وقادة في نقابات وقطاعات أعمال للقول إنه يجب أن يكون للشعب القول الفصل في أي اتفاق مع بروكسل.

ماي استبعدت مرارا إجراء استفتاء آخر وتقول إن نواب البرلمان لديهم الفرصة للتصويت على أي اتفاق نهائي.

انتقادات خان:

عمدة لندن، صادق خان، قال إن بريطانيا تواجه الآن خيارين إما الخروج باتفاق سيء أو الخروج من دون اتفاق وهما خياران "خطيران جدا".

خان انتقد عبر صحيفة "الاوبزرفر" طريقة معالجة الحكومة لمفاوضات الخروج من الاتحاد وقال إن التهديد الذي يواجه مستويات المعيشة والاقتصاد والوظائف كبير جدا بدرجة تستدعي أن يكون للمواطنين صوت بهذا الشأن.

خان قال إن "الإخفاق المروع للحكومة.. والخطر الكبير الذي نواجهه في الاختيار بين اتفاق سيء أو لا اتفاق يعني أن منح الناس فرصة جديدة لإبداء رأيهم في الأمر هو نهج صائب وهو السبيل الوحيد المتاح لبلادنا".

وخان، عضو بارز بحزب العمال البريطاني المعارض، وسيضع تأييده لفكرة إجراء استفتاء ثان ضغوطا أكبر على زعيم الحزب جيريمي كوربين لتغيير موقفه المعارض للفكرة عند عقد المؤتمر السنوي للحزب في غضون أسبوع.

ورغم أن فكرة إجراء استفتاء آخر التي أطلق عليها اسم "تصويت الشعب" ليست متسقة مع نهج حزب العمال السياسي، لكن المتحدث باسم الشؤون المالية جون مكدوني، قال الشهر الماضي إن كل الخيارات يجب أن تكون مطروحة.

رد ماي:

ماي قالت في مقتطفات من مقابلة مع برنامج أندرو مار الذي سيبث على هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، الاثنين، "هذا النقاش ليس بشأن مستقبلي، هذا النقاش هو عن مستقبل شعب بريطانيا ومستقبل المملكة المتحدة".

ماي قالت: "الأمر يتعلق بضمان توصلنا لاتفاق جيد مع الاتحاد الأوربي يصب في مصلحة الشعب البريطاني في أي مكان في البلاد. هذا هو المهم بالنسبة إلينا".

خلفية: