لجنة برلمانية ترفض مشاركة ألمانيا في عملية عسكرية في سوريا

رفضت لجنة في البرلمان الألماني، للمرة الثانية في أسبوع، مشاركة القوات الألمانية في عملية عسكرية محتملة في سوريا.

وهذا هو ثاني تقرير يصدر عن لجنة الخدمات العلمية بالبرلمان الألماني بشأن مشاركة الجيش الألماني في عمليات عسكرية في سوريا.

أهم ما جاء في تقرير اللجنة

لا ترى اللجنة سببا للسماح بتصويت البرلمان لاحقا على مثل هذه العملية.

سجلت اللجنة قائمة من الحجج التي تعارض اتخاذ مثل هذا الإجراء.

لا ترى اللجنة وجود "حالة طوارئ" في الحالة السورية.

ينص القانون الخاص بمشاركة البرلمان في قرارات الاستعانة بالجيش الألماني في الخارج على منح تفويض لاحق فقط في حالة وجود "خطر وشيك" مثل عمليات الإنقاذ لمواطنين ألمان في الخارج أو في حالة القيام بعمليات سرية لقوات خاصة.

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