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شاهد: مقتل مستوطن في عملية طعن بالضفة الغربية

16/9/2018

لقي مستوطن إسرائيلي مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها اليوم الأحد، في عملية طعن نفذها فلسطيني قرب مستوطنة غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية المحتلة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

التفاصيل:

  • صحيفة يسرائيل هيوم قالت إن مستوطنا تعرض للطعن قرب متجر في مستوطنة غوش عتصيون على يد فتى فلسطيني.
  • أظهرت لقطات من كاميرا مراقبة في موقع الهجوم لحظة تنفيذ عملية الطعن، ثم إطلاق النار على المنفذ.
  • الصحيفة أوضحت أن المستوطن أطلق النار من مسدسه على الفتى البالغ من العمر ستة عشر عاما وأصابه بجروح.
  • الصحيفة أضافت أيضا أن المستوطن، وهو في الأربعين من عمره فقد الوعي، وتلقى الإسعاف الأولي في الموقع وجرى نقله إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس.
  • أشارت خدمات الإسعاف الإسرائيلي إلى أن المستوطن أصيب بعدة طعنات في الجزء العلوي من جسده، وكان في حالة حرجة قبيل الإعلان عن وفاته.
  • هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أفادت أن منفذ العملية هو فتى فلسطيني في السادسة عشرة من عمره، من بلدة يطا التابعة لمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.
  • تقع مستوطنة غوش عتصيون على أراض فلسطينية، بالقرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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