شاهد: مقتل مستوطن في عملية طعن بالضفة الغربية

لقي مستوطن إسرائيلي مصرعه متأثرا بجروح أصيب بها اليوم الأحد، في عملية طعن نفذها فلسطيني قرب مستوطنة غوش عتصيون جنوب الضفة الغربية المحتلة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

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