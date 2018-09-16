شاهد.. مؤلف كتاب "الملاك" يستعرض "خدمات" أشرف مروان لإسرائيل
16/9/2018
بدأت شركة نتفليكس الأمريكية عرض فيلم "الملاك" الذي يجسد قصة أشرف مروان سكرتير الرئيس الراحل محمد أنور السادات وزوج ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
اعتمد الفيلم على كتاب "الملاك.. الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل" الذي نشره يوري بارجوزيف، أستاذ التاريخ الإسرائيلي، ويتبنى فيه الرواية الإسرائيلية التي تقول إن مروان كان جاسوسا رفيع المستوى لإسرائيل، وإنه قدم لها معلومات ووثائق هامة خلال الفترة التي عمل فيها لصالحها.
واستضافت "المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر مؤلف الكتاب للحديث عن التساؤلات التي رافقت الكتاب والفيلم. ومن أهم ما قاله بارجوزيف خلال اللقاء:
أشرف مروان عمل لحساب الإسرائيليين ولم يكن عميلا مزدوجا.
علاقة أشرف مروان بعبد الناصر لم تكن على ما يرام.
عبد الناصر شك أن مروان أراد أن يتزوج بـ"منى" فقط لأن الأخيرة ابنته وكان محقا في ذلك.
مروان أراد أن يتمتع بحياته لكن ناصر لم يكن رئيسا فاسدا، بل كان متواضعا ولم يرد لأحد من بطانته أن يحصل على رشاوى أو أموال. لكن مروان أراد أن يقامر وأن يستمتع بحياته وأن يحصل على أموال، والموساد كان يقدم له المال.
مروان وفر معلومات دقيقة ومهمة لإسرائيل واستمر في العمل مع الموساد لمدة 25 عاما.
مروان وفر على مدار 3 سنوات معلومات دقيقة عن استعدادات مصر لحرب أكتوبر.
مروان زود إسرائيل بوثائق ومستندات شديدة السرية عن حوارات السادات مع الروس ومع مسؤولين عرب.
مروان علم أن الحرب ستبدأ يوم 6 أكتوبر وأخبر رئيس الموساد بالموعد الدقيق لها.
رئيس الموساد كان يعتبر مروان العميل الأفضل لإسرائيل.
الموساد كان يقدم الكثير من المال لأشرف مروان مقابل التجسس لصالح إسرائيل.
الخطأ الأكبر الذي ارتكبته المخابرات الحربية وقيادة الجيش في إسرائيل أنهما لم تعطيا أهمية لتقارير الموساد عن تحضير مصر وسوريا للحرب.
الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدا لحرب أكتوبر ومشكلته لم تكن تتعلق بنقص المعلومات.
المخابرات البريطانية علمت ببعض الخيوط التي ربطت بين مروان بالموساد.
كشف إسرائيل عن هوية أشرف مروان يأتي في إطار دراسة أسباب هزيمة أكتوبر.
ليس لدينا رواية إسرائيلية رسمية حاسمة بشأن أشرف مروان.
الشرطة البريطانية لم تكن جادة في التحقيق بشأن وفاة أشرف مروان (التحقيق انتهى إلى أنه إما انتحر أو قتل).