شاهد: ارتفاع مستوى المياه يجبر الآلاف على النزوح في أمريكا

تواصل هطل الأمطار على ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية (الأحد) بفعل الإعصار فلورنس في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون السكان من أن الأنهار داخل الولاية ستفيض على الأرجح.

وقال المركز الوطني للأعاصير: