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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: ارتفاع مستوى المياه يجبر الآلاف على النزوح في أمريكا

16/9/2018

تواصل هطل الأمطار على ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية (الأحد) بفعل الإعصار فلورنس في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون السكان من أن الأنهار داخل الولاية ستفيض على الأرجح.

وقال المركز الوطني للأعاصير:
  • إن فلورنس الذي ضرب الولاية يوم (الجمعة) الماضي تراجعت حدته صباح (الأحد) لكن من المتوقع أن يتراوح ارتفاع مستوى المياه بفعل الأمطار المصاحبة له بين 15 و20 بوصة (60 سنتيمتر تقريبا).
  • السلطات في مدينة فايتفيل بولاية كارولينا الشمالية التي يعيش فيها نحو 210 آلاف مقيم، طالبت آلاف السكان قرب نهري كيب فير وليتل بمغادرة منازلهم تحسبا لخطر فيضانهما.
  • الكهرباء انقطعت عن نحو 761 ألف منزل وشركة في كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وعدد من الولايات المجاورة لهما.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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