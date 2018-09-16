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سياسة|فرنسا

جدل في فرنسا بعد نصيحة ماكرون لعاطل عن العمل بتغيير مهنته

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع عدد من المواطنين الفرنسيين (أرشيفية)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع عدد من المواطنين الفرنسيين (أرشيفية)
16/9/2018

تعرّض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموجة انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إسدائه نصيحة لبستاني شاب عاطل عن العمل بتغيير مهنته والعمل في قطاعات تعاني نقصا في اليد العاملة.

ما القصة؟
  • يفتح قصر الإليزية أبوابه أمام عامة الشعب في إطار إحياء أيام التراث.
  • شاب عاطل عن العمل زار الإليزيه، وأبلغ الرئيس ماكرون، "أنه يبلغ من العمر 25 سنة وأرسل نسخا كثيرة من سيرته الذاتية من دون جدوى".
  • ماكرون سأل الشاب "ماذا تريد أن تعمل؟" ليجيبه: "بستاني". فاقترح عليه الرئيس تغيير مهنته. قائلا "أجد لك وظيفة شاغرة بمجرد عبور الشارع" إذا اردت العمل في مطعم.
  • ماكرون قال للشاب: "إذا كنت مستعدا ومتحمسا هناك الفنادق والمقاهي والمطاعم والبناء، في كل مكان أزوره أسمع أنهم بحاجة للعمال. كل الأماكن! الفنادق، المقاهي، المطاعم، أجد لك وظيفة شاغرة بمجرد عبور الشارع" مشيرا إلى الشوارع المحيطة بقصر الإليزيه.
  • الشاب رد على ماكرون قائلا: "شخصيا لا مشكلة لدي. لكنني أعطي سيرتي الذاتية ولا أحد يعيد الاتصال بي".
  • ماكرون ألح على الشاب أن يبحث عن عمل في المقاهي والمطاعم وقال إنه "واثق من أن نصفها يوظف في الوقت الحالي"، قبل أن يشكره الشاب ويتصافحا.
خلفية:
  • هذه ليست المرة الأولى التي يرد فيها ماكرون على أسئلة عاطلين عن العمل، ضمن الحشود التي تستقبله خلال تنقلاته بتشديده على النقص في الأيدي العاملة في قطاعات عدة.
  • تقارب نسبة البطالة في فرنسا  9 في المئة.
  • نصيحة الرئيس أثارت موجة انتقادات لاذعة على شبكات التواصل الاجتماعي تتهمه بتجاهل واقع البطالة المرتفعة في صفوف الشباب.
  • منذ انتخابه اتُّهم الرئيس ماكرون مرارا بالإدلاء بتصريحات متعالية وبخاصة عندما تحدث عن "طفرة" المساعدات الاجتماعية.
  • كريستوف كاستانيه، زعيم حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي ينتمي إليه ماكرون، نفى بشكل قاطع وجود أية نية لدى الرئيس لـ "الإساءة للعاطلين عن العمل".
  • كاستانيه قال في تصريح لإذاعة "إر تي إل" وتلفزيون "إل سي إي": "هل تفضلون اللغة الخشبية؟ أنا أفضل رئيسا للجمهورية يقول الحقيقة".
المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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