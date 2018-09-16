جدل في فرنسا بعد نصيحة ماكرون لعاطل عن العمل بتغيير مهنته

تعرّض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموجة انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إسدائه نصيحة لبستاني شاب عاطل عن العمل بتغيير مهنته والعمل في قطاعات تعاني نقصا في اليد العاملة.

ما القصة؟

يفتح قصر الإليزية أبوابه أمام عامة الشعب في إطار إحياء أيام التراث.

شاب عاطل عن العمل زار الإليزيه، وأبلغ الرئيس ماكرون، "أنه يبلغ من العمر 25 سنة وأرسل نسخا كثيرة من سيرته الذاتية من دون جدوى".

ماكرون سأل الشاب "ماذا تريد أن تعمل؟" ليجيبه: "بستاني". فاقترح عليه الرئيس تغيير مهنته. قائلا "أجد لك وظيفة شاغرة بمجرد عبور الشارع" إذا اردت العمل في مطعم.

ماكرون قال للشاب: "إذا كنت مستعدا ومتحمسا هناك الفنادق والمقاهي والمطاعم والبناء، في كل مكان أزوره أسمع أنهم بحاجة للعمال. كل الأماكن! الفنادق، المقاهي، المطاعم، أجد لك وظيفة شاغرة بمجرد عبور الشارع" مشيرا إلى الشوارع المحيطة بقصر الإليزيه.

الشاب رد على ماكرون قائلا: "شخصيا لا مشكلة لدي. لكنني أعطي سيرتي الذاتية ولا أحد يعيد الاتصال بي".

ماكرون ألح على الشاب أن يبحث عن عمل في المقاهي والمطاعم وقال إنه "واثق من أن نصفها يوظف في الوقت الحالي"، قبل أن يشكره الشاب ويتصافحا.

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