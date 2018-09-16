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سياسة|السعودية

السعودية تستعير "السعادة الإماراتية"

تهدف الوزارة من هذه الخطوة إلى تحقيق راحة وإسعاد الموظفين
تهدف الوزارة من هذه الخطوة إلى تحقيق راحة وإسعاد الموظفين
16/9/2018

استحدثت السعودية السبت منصبا جديدا في إحدى الوزارات يهتم بنشر "الابتسامة الصادقة" بين موظفيها.

وحسب إعلام سعودي محلي، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عبر بيان، تعيين موظف جديد تحت اسم "أخصائي سعادة الموظفين".

وبهذا المسمى الوظيفي تكون الوزارة "أول جهة حكومية تبادر بتطبيق مفهوم السعادة المؤسسية" وفقا للبيان.

أهداف الوزارة:

قالت الوزارة إنها تهدف من هذه الخطوة إلى:

  • "تحقيق راحة وإسعاد الموظفين عن طريق التفاعل والفعاليات.
  • تلبية مطالبهم والمساهمة في رفع التواصل الإيجابي.
  • نشر الابتسامة الصادقة بين الموظفين".
مهام "اختصاصي سعادة الموظفين":
  • العمل مع فريق التواصل الداخلي بالوزارة على رسم خطة سنوية للفعاليات والمبادرات الخاصة بتحقيق السعادة للموظفين.
  • وضع مؤشرات قياس لبيئة العمل لتقييم المبادرات وقياس نتائجها.
خلفية:
  • في 2016، استحدثت الإمارات وزارة السعادة ومن أهدافها "تحقيق سعادة المجتمع"، كما استحدثت منصبا بعنوان "وزير التسامح" رغم الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها الإمارات ضد المعارضين والمقيمين لديها.
  • وبالمثل يقبع في السجون السعودية العشرات من المعارضين وعلماء الدين والمثقفين والإعلاميين بتهم سياسية، فيما طالبت النيابة السعودية بإعدام بعضهم، مثل الشيخ سلمان العودة والشيخ علي العمري بعد أن وجهت لهم اتهامات من بينها "عدم الدعاء لولي الأمر بما يكفي".
  • في مارس/آذار الماضي، نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية (خاصة) أن السعودية حلت في المرتبة 32 في تقرير السعادة العالمي الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2018.
المصدر : وكالات
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