السعودية تستعير "السعادة الإماراتية"

استحدثت السعودية السبت منصبا جديدا في إحدى الوزارات يهتم بنشر "الابتسامة الصادقة" بين موظفيها.

وحسب إعلام سعودي محلي، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عبر بيان، تعيين موظف جديد تحت اسم "أخصائي سعادة الموظفين".

وبهذا المسمى الوظيفي تكون الوزارة "أول جهة حكومية تبادر بتطبيق مفهوم السعادة المؤسسية" وفقا للبيان.

أهداف الوزارة:

قالت الوزارة إنها تهدف من هذه الخطوة إلى:

"تحقيق راحة وإسعاد الموظفين عن طريق التفاعل والفعاليات.

تلبية مطالبهم والمساهمة في رفع التواصل الإيجابي.

نشر الابتسامة الصادقة بين الموظفين".

مهام "اختصاصي سعادة الموظفين":

العمل مع فريق التواصل الداخلي بالوزارة على رسم خطة سنوية للفعاليات والمبادرات الخاصة بتحقيق السعادة للموظفين.

وضع مؤشرات قياس لبيئة العمل لتقييم المبادرات وقياس نتائجها.

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