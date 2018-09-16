الانتهاكات الجنسية تهز الكنيسة الكاثوليكية وتطارد معلمين بوذيين

ما زالت تداعيات قضايا التحرش الجنسي بالأطفال والانتهاكات الجنسية تتفاعل داخل المؤسسات التابعة للكنيسة الكاثوليكية، كما زار الدالاي لاما ضحايا اعتداءات جنسية ارتكبها معلمون بوذيون.

عزل قس من تشيلي:

نقلت صحيفة إيل ميركوريو التشيلية عن أبرشية سانتياغو أن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قرر عزل القس كريستيان بريشت في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي بالأطفال وسط فضيحة تحرش متنامية هزت الكنيسة الكاثوليكية.

بريشت هو الرئيس السابق لجماعة حقوق الإنسان التابعة للكنيسة والتي طالبت في الثمانينات الديكتاتور السابق أوغوستو بينوشيه بإنهاء التعذيب في تشيلي.

اتهام القس ذائع الصيت بالتحرش الجنسي يأتي في إطار التحقيق في ادعاءات ضد أعضاء جماعة دينية. ونفى بريشت في وقت سابق الاتهامات.

قرار البابا فرنسيس يأتي في الوقت الذي داهمت فيه شرطة تشيلي مكاتب كنسية في أنحاء البلاد بحثا عن أدلة على أن مسؤولين كنسيين أخفوا قضايا التحرش عن السلطات.

قضايا سابقة:

في 2012، حرمت الكنيسة الكاثوليكية التشيلية بريشت من كهنوته طوال خمس سنوات، بعدما تأكد "مجمع العقيدة والإيمان" في الفاتيكان من "معلومات جديرة بالثقة عن سلوكيات لاستغلال بالغين وقاصرين".

في الفترة الأخيرة، وجه ضحايا إلى الكاهن تهمة إخفاء وقائع تجاوزات جنسية ارتكبها رجال دين في العقود الأخيرة، في معاهد للجمعية المريمية.

تواجه الكنيسة الكاثوليكية التشيلية حالة اضطراب منذ زيارة البابا مطلع السنة وازدياد التحقيقات التي يجريها القضاء- عددها 119- حول تعديات جنسية مفترضة ارتكبها عناصر في الكنيسة على قاصرين وبالغين منذ ستينات القرن الماضي.

خلال رحلة إلى تشيلي في يناير/كانون الثاني، دافع البابا فرنسيس بقوة في البداية عن الأسقف التشيلي خوان باروس المتهم بالتكتم على تعديات جنسية على الأطفال قام بها كاهن عجوز. لكن البابا غير رأيه لاحقا ووافق على استقالة عدد كبير من الأساقفة في إطار هذه الفضيحة.

فضائح وإقالات:

في أغسطس/آب الماضي، تم الكشف عن معلومات حول تجاوزات جنسية قديمة ارتكبها كهنة في الولايات المتحدة، وأشارت إلى تورط أكثر من 300 كاهن في اعتداءات جنسية طالت أكثر من ألف طفل.

وافق البابا في الأشهر الأخيرة على موجة غير مسبوقة من الاستقالات لرجال دين يُشتبه في أنهم تستروا على اعتداءات جنسية في تشيلي وأستراليا والولايات المتحدة.

أعلن الفاتيكان يوم 30 يوليو/تموز الماضي عن استقالة رئيس الأساقفة الأسترالي فيليب ويلسون، بعد إدانته بتهمة التستُّر على الاعتداء الجنسي على قاصرين في السبعينيات.

جاءت استقالة ويلسون بعد يومين من تجريد كبير أساقفة واشنطن السابق ثيودور ماك كاريك من منصب كاردينال، لاتّهامه بارتكاب انتهاكاتٍ جنسية بحقّ قاصرين بالغين قبل 5 عقود.

في يونيو/حزيران من العام الماضي، قضت محكمة إيطالية على الكاهن الإيطالي دون مورو إينزولي بالسجن خمس سنوات لأنه اعتدى جنسيا على مراهقين.

منذ 2002، أعلن أكثر من 14 ألفا وخمسمئة شخص أنهم ضحايا اعتداءات جنسية ارتكبها كهنة في أيرلندا.

الدالاي لاما:

الفضائح انتقلت إلى رجال دين بوذيين، إذ أكد الدالاي لاما للتلفزيون الهولندي الرسمي السبت أنه كان على علم منذ تسعينات القرن الماضي باعتداءات جنسية مفترضة ارتكبها معلمون بوذيون.

تصريحات الدالاي لاما:

كنت على معرفة بهذه الأمور، ولا شيء جديدا.

شخص تحدث عن مشكلة ادعاءات جنسية خلال مؤتمر للزعماء البوذيين الغربيين في 1993 في قرية دارامسالا شمال الهند.

الأشخاص الذين يرتكبون اعتداءات جنسية لا يكترثون بتعاليم بوذا، وعلى المذنبين المفترضين الشعور بالخجل.

أوصي بتحذير المعلمين من أنه لا يمكن التساهل مع هذا التصرف، ومن الضروري أن يتوقف.

زيارة إلى الضحايا: