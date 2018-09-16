إعصار مانكوت يقترب من هونغ كونغ والصين بعد اجتياح الفلبين

اتجه إعصار قوي صوب هونغ كونغ والسواحل الصينية اليوم الأحد، واكتسب قوة فوق بحر الصين الجنوبي بعد أن اجتاح الفلبين وخلف ما لا يقل عن 25 قتيلا.

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