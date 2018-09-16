إجراءات أمريكية جديدة ضد فلسطين.. ما هي ؟

قال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن السلطات الأمريكية ألغت إقامة السفير الفلسطيني لديها وأفراد عائلته وأغلقت الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير.

وقالت وكالة وفا الفلسطينية إن السلطات الأمريكية طالبت أسرة زملط بمغادرة الولايات المتحدة فورا، رغم أن التأشيرات سارية حتى عام 2020.

أبرز تصريحات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي:

السلطات الأمريكية طلبت من موظفي البعثة في واشنطن التوقف عن العمل وإغلاق حساباتهم البنكية وعدم تجديد عقود الإيجار.

إن هذا السلوك الانتقامي من قبل الإدارة الأمريكية يدل على ما وصلت إليه من حقد على فلسطين قيادة وشعبا.

واشنطن تلجأ الآن لمستوى جديد من العقوبات عبر استهداف عائلة السفير زملط بطريقة غير إنسانية ومتعمدة.

ما يحدث يشكل سابقة خطيرة في العلاقات الفلسطينية -الأمريكية ومخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية.

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