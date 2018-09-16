إجراءات أمريكية جديدة ضد فلسطين.. ما هي ؟

قال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن السلطات الأمريكية ألغت إقامة السفير الفلسطيني لديها وأفراد عائلته وأغلقت الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير.
وقالت وكالة وفا الفلسطينية إن السلطات الأمريكية طالبت أسرة زملط بمغادرة الولايات المتحدة فورا، رغم أن التأشيرات سارية حتى عام 2020.
أبرز تصريحات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي:
- السلطات الأمريكية طلبت من موظفي البعثة في واشنطن التوقف عن العمل وإغلاق حساباتهم البنكية وعدم تجديد عقود الإيجار.
- إن هذا السلوك الانتقامي من قبل الإدارة الأمريكية يدل على ما وصلت إليه من حقد على فلسطين قيادة وشعبا.
- واشنطن تلجأ الآن لمستوى جديد من العقوبات عبر استهداف عائلة السفير زملط بطريقة غير إنسانية ومتعمدة.
- ما يحدث يشكل سابقة خطيرة في العلاقات الفلسطينية -الأمريكية ومخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية.
معلومات أساسية
- قررت الإدارة الأمريكية إغلاق مكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بالرغم من قرار سابق بالسماح للبعثة بمواصلة العمل ضمن مهلة 90 يوما يتم تمديدها.
- أوقفت الإدارة الأمريكية مؤخرا مساعداتها للفلسطينيين بما فيها تلك المقدمة لمستشفيات في القدس المحتلة ووكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نهاية العام الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة في مايو/أيار الماضي.
- أوقفت القيادة الفلسطينية كل أشكال الاتصالات السياسية مع واشنطن، ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد أي اجتماع مع المبعوثين الأمريكيين غاريد كوشنير وجيسون غرينبلات.
- أعلن عباس مرارا رفضه "صفقة القرن" لأنها "تسقط القدس واللاجئين وتبقي المستوطنات الإسرائيلية، وتعطي إسرائيل هيمنة أمنية".
- طلب عباس في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي فتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل.