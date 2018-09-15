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سياسة|السودان

وكالة: وزير سوداني يعتذر عن عدم تولي المنصب بعد أيام من تعيينه

الرئيس السوداني عمر البشير
الرئيس السوداني عمر البشير
15/9/2018

قالت وكالة السودان للأنباء السبت إن عبد الله حمدوك اعتذر عن عدم قبول تكليفه بمنصب وزير المالية في الحكومة الجديدة التي تشكلت قبل يومين.

  • شغل حمدوك منصب الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
  • عين الرئيس السوداني عمر البشير رئيسا جديدا للوزراء الأسبوع الماضي، وأعلن فيصل حسن نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم أسماء الوزراء ومن بينهم عبد الله حمدوك الذي تولى وزارة المالية.
  • تم خفض عدد الوزراء في الحكومة الجديدة بواقع الثلث لخفض الإنفاق الحكومي لمواجهة التضخم الذي ارتفع نحو 64 في المئة في يوليو/ تموز الماضي على أساس سنوي. كما تعاني الخرطوم من نقص في العملة الصعبة تسبب في نقص متقطع في السلع الأساسية مثل الوقود والخبز.
المصدر : رويترز
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