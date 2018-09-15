وكالة: وزير سوداني يعتذر عن عدم تولي المنصب بعد أيام من تعيينه

تم خفض عدد الوزراء في الحكومة الجديدة بواقع الثلث لخفض الإنفاق الحكومي لمواجهة التضخم الذي ارتفع نحو 64 في المئة في يوليو/ تموز الماضي على أساس سنوي. كما تعاني الخرطوم من نقص في العملة الصعبة تسبب في نقص متقطع في السلع الأساسية مثل الوقود والخبز.