وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يهاجم سلفه كيري: ما السبب؟

وجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتقادات حادة لسلفه جون كيري بسبب لقائه مسؤولين إيرانيين في محادثات عبر قنوات خلفية واتهمه بمحاولة تقويض سياسة إدارة ترمب حيال طهران.

ويأتي انتقاد بومبيو لكيري بعد يوم من اتهام ترمب له في "تغريدة" بعقد اجتماعات غير مشروعة مع "النظام الإيراني العدو" بحسب تعبيره.

غضب ترمب:

كيري أثار غضب الرئيس ترمب حين أقر هذا الأسبوع بأنه التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ثلاث أو أربع مرات منذ مغادرته الوزارة.

الرئيس الأمريكي كتب على "تويتر" الخميس الماضي: كيري أجرى لقاءات غير قانونية مع النظام الإيراني المعادي، هذا لن يؤدي سوى إلى تقويض عملنا الجيد على حساب الشعب الأمريكي. ولمح ترمب إلى أن هذه الاجتماعات عُقدت من دون معرفة الدبلوماسية الأمريكية.

اتهامات بومبيو:

وزير سابق للخارجية يتواصل مع "أكبر دولة راعية للإرهاب" في العالم. "يقول لهم انتظروا إلى أن ترحل هذه الإدارة. لا يمكن أن تجد سابقة لمثل هذا الأمر في التاريخ الأمريكي.

ما فعله كيري غير لائق وغير مسبوق، ما كان يجب عليه أن يشارك في هذا النوع من السلوك.

الأمر لا يتسق مع طبيعة السياسة الخارجية للولايات المتحدة كما أمر بها الرئيس ترمب. الأمر تخطى كونه غير لائق.

رد كيري:

كيري قال في مقابلة إذاعية مع محطة "فوكس نيوز" في إطار جولة ترويج لكتاب إنه التقى مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "ثلاث أو أربع مرات" منذ ترك منصبه في يناير/كانون الثاني 2017.

كيري أكد خلال المقابلة أنه أبلغ الوزير الإيراني أن عليهم الإقرار بأن العالم مستاء مما يحصل من صواريخهم مع حزب الله، ومع اليمن.

إدارة ترمب تنتهج سياسة تسعى لتغيير النظام الحاكم في إيران.

كيري كتب "تغريدة" على "تويتر" بعد قليل من تصريحات بومبيو، قائلا: "ترمب: يجب أن تكون أكثر قلقا بشأن لقاء بول مانافورت مع المحقق روبرت مولر من اجتماعي مع وزير خارجية إيران" في إشارة إلى مدير حملة ترمب السابق مانافورت، الذي وافق على التعاون مع المحققين الاتحاديين الذين يحققون في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

متحدث باسم كيري قال في بيان: "لا يوجد شيء غير عادي، ناهيك عن غير لائق أو غير مناسب، بشأن اجتماع الدبلوماسيين السابقين مع نظرائهم الأجانب".

البيان: كيري أجرى محادثة هاتفية مطولة في وقت سابق هذا العام مع الوزير بومبيو فصل فيها بشكل مطول ما علم به حول الموقف الإيراني. ولم يتم إخفاء شيء عن الإدارة الأمريكية.

البيان: "ما هو غير لائق وغير مسبوق هو اختطاف منصة وزارة الخارجية من أجل مسرحيات سياسية".

خلفية: