مصر: أمر قضائي بالقبض على علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة

أمرت محكمة مصرية (السبت) بالقبض على نجلي الرئيس الأسبق المخلوع محمد حسني مبارك، علاء وجمال مبارك، و7 متهمين آخرين، وحبسهم على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب بالبورصة".

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، تأجيل نظر قضية "مخالفات بيع البنك الوطني المصري" المعروفة إعلاميا بـ " التلاعب بالبورصة"، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال إلى جلسة 20 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، وإرسال التقرير الوارد إلى لجنة الخبراء لاستكمال التقرير.

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