مدير حملة ترمب الانتخابية يعترف بالتآمر بعد صفقة مع المحقق مولر

وافق المدير السابق لحملة دونالد ترمب الانتخابية بول مانافورت على التعاون مع التحقيق الذي يقوده المحقق الخاص روبرت مولر في احتمال تواطؤ الحملة مع روسيا.

وأقر مانافورت بالذنب بتهمتين جنائيتين في إطار اتفاق مع المحقق الخاص مولر، وتتعلق التهمة الأولى بالتآمر ضد الولايات المتحدة، والثانية بالتآمر لعرقلة سير العدالة.

ما الذي حدث؟

الادعاء الأمريكي أبلغ محكمة اتحادية في واشنطن (الجمعة) أن مانافورت سيتعاون مع المحققين بموجب اتفاق مع الادعاء.

مانافورت (69 عاما) أصبح أكبر مسؤول في حملة ترمب يعترف بتهم في تحقيق مولر. وتمثل هذه المستجدات انتكاسة للرئيس قبيل انتخابات الكونغرس المزمع إجراؤها في 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

مانافورت حوكم في وقت سابق وأدانته هيئة محلفين بثماني تهم تتعلق بالاحتيال المالي. ولكي يتجنب محاكمة ثانية عقد صفقة مع المحققين وافق فيها على الاعتراف بتهمة التآمر ضد الولايات المتحدة وتهمة التآمر لعرقلة العدالة.

التهمتان بالإضافة إلى التهم السابقة لا ترتبطان بحملة ترمب الانتخابية، بل بعمل مانافورت لحساب الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحزبه الموالي لموسكو بين عامي 2005 و2014.

شكل الصفقة:

مانافورت قد يواجه السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات في إطار الاتفاق، وسيتخلى عن أربعة عقارات تقدر قيمتها بملايين الدولارات وكذلك حسابات مصرفية وبوليصة تأمين على الحياة.

الادعاء قال إن مانافورت تصرف بشكل غير قانوني لصالح يانوكوفيتش، وحصل على عشرات ملايين الدولارات التي قام بتبييضها من خلال قبرص وغيرها من الدول ولم يدفع ضرائب عليها.

لائحة الاتهام نصت على قيامه بتبييض أكثر من 30 مليون دولار في الولايات المتحدة من خلال شراء عقارات وسلع فاخرة، وأنه "خدع الولايات المتحدة بالتهرب من أكثر من 15 مليون دولار من الضرائب".

رد البيت الأبيض:

قرار مانافورت التعاون مع المحققين واعترافه بالتهمتين لا علاقة له بالرئيس.

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت "هذا ليس له علاقة مطلقا بالرئيس أو حملته الرئاسية الفائزة في 2016. الأمران منفصلان تماما".

خلفية: