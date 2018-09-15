محتجزون يشعلون النيران في زنزانتهم بعد رفض لجوئهم

أضرم 6 من طالبي اللجوء النار ليلاً في مركز اعتقال حيث يتم احتجازهم في فيينا، ما استدعى نقلهم الى المستشفى، وفق ما أفادت الشرطة النمساوية (السبت).

التفاصيل:

خمسة رجال أفغان وإيراني محتجزون، بانتظار إجراءات ترحيلهم بعد أن رفضت السلطات طلبات اللجوء التي تقدموا بها في النمسا.

كتب الأفغان الخمسة رسالة أوردوا فيها مواعيد ترحيلهم، وقالوا إن آفاق المستقبل مغلقة أمامهم.

تصريحات الناطق باسم الشرطة في فيينا لفرانس برس:

نعتقد أن الرجال أرادوا تسليط الضوء على تعاستهم.

إضرام النار قد يكون محاولة لوقف إجراءات الترحيل.

واحد من هؤلاء الرجال كان قد نفذ إضرابا عن الطعام في السابق.

رواية الشرطة للقصة:

الشرطة في البداية قالت إنها محاولة انتحار جماعية، لكن لاحقا قللت من شأن هذا الافتراض.

الشرطة ذكرت أن المهاجرين تجمعوا في حمام الزنزانة بعد ان أشعلوا النار فيها ووضعوا قطعة قماش على الباب لمنع دخول الدخان.

لكن ذلك لم يمنع تسرب الدخان بالكامل، ما دفع أحدهم إلى الخروج وطلب النجدة من وراء قضبان الزنزانة.

خضع الستة للعلاج في المستشفى جراء تنشقهم الدخان، فيما عانى آخر من إصابته بحروق.

الشرطة قالت إن حياتهم ليست في خطر.

النمسا تشدد سياسات اللجوء: