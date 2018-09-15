محتجزون يشعلون النيران في زنزانتهم بعد رفض لجوئهم

أضرم 6 من طالبي اللجوء النار ليلاً في مركز اعتقال حيث يتم احتجازهم في فيينا، ما استدعى نقلهم الى المستشفى، وفق ما أفادت الشرطة النمساوية (السبت).
التفاصيل:
- خمسة رجال أفغان وإيراني محتجزون، بانتظار إجراءات ترحيلهم بعد أن رفضت السلطات طلبات اللجوء التي تقدموا بها في النمسا.
- كتب الأفغان الخمسة رسالة أوردوا فيها مواعيد ترحيلهم، وقالوا إن آفاق المستقبل مغلقة أمامهم.
تصريحات الناطق باسم الشرطة في فيينا لفرانس برس:
- نعتقد أن الرجال أرادوا تسليط الضوء على تعاستهم.
- إضرام النار قد يكون محاولة لوقف إجراءات الترحيل.
- واحد من هؤلاء الرجال كان قد نفذ إضرابا عن الطعام في السابق.
رواية الشرطة للقصة:
- الشرطة في البداية قالت إنها محاولة انتحار جماعية، لكن لاحقا قللت من شأن هذا الافتراض.
- الشرطة ذكرت أن المهاجرين تجمعوا في حمام الزنزانة بعد ان أشعلوا النار فيها ووضعوا قطعة قماش على الباب لمنع دخول الدخان.
- لكن ذلك لم يمنع تسرب الدخان بالكامل، ما دفع أحدهم إلى الخروج وطلب النجدة من وراء قضبان الزنزانة.
- خضع الستة للعلاج في المستشفى جراء تنشقهم الدخان، فيما عانى آخر من إصابته بحروق.
- الشرطة قالت إن حياتهم ليست في خطر.
النمسا تشدد سياسات اللجوء:
- الحكومة النمساوية كانت قد شددت من سياستها تجاه اللاجئين بفرض رسوم تصل إلى 840 يورو على كل لاجئ عند دخوله أراضيها.
- تشمل الإجراءات الجديدة ترحيل مرتكبي الجرائم صغار السن.
- قيادة الحكومة النمساوية قالت سابقا إنها تسعى من خلال قراءة بيانات الهواتف المحمولة للاجئين، مستقبلا، إلى الحصول على إشارات عن أوطانهم ومسار رحلتهم وأي أعمال إجرامية.
- تطبق النمسا منذ العام 2016، حدا أقصى لطلبات اللجوء، ويبلغ هذا الحد في العام الحالي 30 ألف طلب.