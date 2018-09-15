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سياسة

المري: السعودية تحتجز مواطنين قطريين ولا تسمح بالتواصل معهم

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري
15/9/2018

قال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، إن السلطات السعودية تحتجز مواطنين قطريين ولم تطلق سراحهم ولا تسمح بالتواصل معهم.

  • طالب المري خلال اجتماعات في جنيف مع أعضاء الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي بإجراء تحقيقات واسعة في مواجهة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بسبب ارتكابهما انتهاكات جسيمة وممنهجة ضد المواطنين القطريين.
  • المري: السلطات السعودية حتى الآن لم تطلق سراح المحتجزين أو تسمح بالتواصل معهم. 
  • المري: حتى الآن لا نستطيع نحن ولا أسر المواطنين القطريين المحتجزين في السعودية معرفة أماكن احتجازهم ولا التواصل ولا معرفة مصائرهم.
  • طالب المري بإرسال بعثة مشتركة من قبل لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري إلى السعودية لتفهم الأسباب الأساسية لحالات الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري للمواطنين القطريين.
  • المري: القطريون أضحوا عرضة لإجراءات غير قانونية في حال دخولهم السعودية إن سمحت لهم بالدخول.
  • المري طالب بأن تضمن استنتاجات تقرير البعثة المشتركة في تقرير اللجنة السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
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