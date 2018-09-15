إيران تتهم الشرطة الفرنسية ببطء التدخل في هجوم على سفارتها في باريس

قالت إيران إن أكرادا هاجموا سفارتها في باريس، واتهمت الشرطة الفرنسية بالتأخر في الوصول إلى المكان.
تفاصيل الهجوم حسب وكالة فارس للأنباء
- قام نحو 15 كرديا بإحراق العلم الإيراني أمام السفارة خلال الواقعة التي حدثت الجمعة.
- قذف المهاجمون بوابة السفارة ببعض الأغراض ولكنهم لم يتمكنوا من اقتحامه.
- تمكن المهاجمون من تحطيم بعض نوافذ السفارة بالحجارة.
- كانت الشرطة الفرنسية على علم مسبق بالهجوم، وأطلعت مسؤولي السفارة على ذلك.
- غادرت الشرطة مبنى السفارة في نفس الوقت الذي وصل فيه المهاجمون.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التالي:
- "يجب أن تتخذ الحكومة الفرنسية كل الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية الإيرانية في هذا البلد".
- "لسوء الحظ لم تصل الشرطة الفرنسية إلى المكان كما كان متوقعا في الوقت المناسب رغم أن المهاجمين أعضاء في منظمة إرهابية".
- أشار إلى أن الشرطة اعتقلت بعض المهاجمين.
معلومات أساسية
- اتهمت إيران فرنسا بدعم جماعات معارضة تصنفها طهران على أنها منظمات إرهابية وتسعى لإسقاط الجمهورية الإسلامية.
- رفضت باريس اتهامات طهران.
- أطلق الحرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي 7 صواريخ على مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في شمال العراق.
- الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني هو جماعة مسلحة معارضة تقاتل للحصول على حكم ذاتي للأكراد الإيرانيين.
- قالت وسائل إعلام إيرانية إن القصف أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 11 قتيلا.
- طلبت فرنسا من دبلوماسييها والمسؤولين بوزارة الخارجية تأجيل كل سفرياتهم غير الضرورية إلى إيران إلى أجل غير مسمى.
- تحقق باريس في محاولة تم إحباطها لتفجير عبوة ناسفة وسط تجمع نظمته جماعة إيرانية معارضة قرب باريس في شهر يونيو/ حزيران الماضي.
- تم اعتقال دبلوماسي إيراني في ألمانيا على خلفية هذه المحاولة.
- من شأن أي تشديد في العلاقات مع فرنسا أن يؤدي إلى تداعيات أوسع على إيران.
- فرنسا واحدة من أقوى المؤيدين لإنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى عالمية مع إيران عام 2015 وانسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو/ أيار الماضي.