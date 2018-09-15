إيران تتهم الشرطة الفرنسية ببطء التدخل في هجوم على سفارتها في باريس

قالت إيران إن أكرادا هاجموا سفارتها في باريس، واتهمت الشرطة الفرنسية بالتأخر في الوصول إلى المكان.

تفاصيل الهجوم حسب وكالة فارس للأنباء

قام نحو 15 كرديا بإحراق العلم الإيراني أمام السفارة خلال الواقعة التي حدثت الجمعة.

قذف المهاجمون بوابة السفارة ببعض الأغراض ولكنهم لم يتمكنوا من اقتحامه.

تمكن المهاجمون من تحطيم بعض نوافذ السفارة بالحجارة.

كانت الشرطة الفرنسية على علم مسبق بالهجوم، وأطلعت مسؤولي السفارة على ذلك.

غادرت الشرطة مبنى السفارة في نفس الوقت الذي وصل فيه المهاجمون.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التالي:

"يجب أن تتخذ الحكومة الفرنسية كل الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية الإيرانية في هذا البلد".

"لسوء الحظ لم تصل الشرطة الفرنسية إلى المكان كما كان متوقعا في الوقت المناسب رغم أن المهاجمين أعضاء في منظمة إرهابية".

أشار إلى أن الشرطة اعتقلت بعض المهاجمين.

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