إقبال محدود في الجولة الثانية من الانتخابات الموريتانية

شهدت مكاتب الاقتراع في موريتانيا (السبت) اقبالا ضعيفا على التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.
الجولة الثانية من الانتخابات:
- أدلى الناخبون الموريتانيون بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات (التشريعية، والبلدية، والجهوية).
- يجري تنافس قوي ومحموم بين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وأحزاب المعارضة يتقدمها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية " تواصل" الاسلامي.
- تجري الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في 12 دائرة انتخابية، وذلك بعد حسم 37 دائرة انتخابية في الجولة الأولى.
- تجري الجهوية (مجالس للتنمية المحلية) في 4 دوائر انتخابية بعد حسم 9 دوائر في الجولة الأول.
- يشهد الشوط الثاني تصويتًا على مستوى الانتخابات البلدية في 108 دوائر بلدية، بعد حسم 111 دائرة في الشوط الأول.
إقبال محدود:
- لم تعد الطوابير الطويلة ملحوظة أمام مراكز التصويت بسبب تقلص صناديق الاقتراع من 5 إلى صندوقين في جولة الاعادة، وأحيانا إلى صندوق واحد ببعض المناطق.
- فسر أعضاء مراكز التصويت ضعف الإقبال بسرعة عملية الإدلاء بالأصوات، التي كانت معقدة وطويلة في الدور الأول من الانتخابات وكثرة القوائم الانتخابية المشاركة.
- كانت عملية التصويت لكل شخص تستغرق من 5 إلى 7 دقائق، في حين لم يعد يتطلب التصويت أكثر من دقيقتين هذه المرة.
- شن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز هجوما عنيفا على الإسلاميين، وقال إنهم "دعاة عنف وتطرف وإرهاب".
- أبرز تصريحات ولد عبد العزيز عقب الإدلاء بصوته:
- الإسلاميون يسعون لتخريب البلاد مثلما ما فعلوا في دول عربية كثيرة.
- نتائج الدور الأول من الانتخابات وجهت "رسالة للمتطرفين الدينيين الذين هدموا عدة بلدان عربية، وأساؤوا للإسلام في جميع أنحاء الكرة الأرضية".
- نتائج الانتخابات أثبتت أن " المواطنين الموريتانيين يسيرون مع النظام في نهجه نحو التنمية والاستقرار والتقدم".
- الشعب أكد حرصه على استقرار البلد والاهتمام بما يقام به، لأن النتائج واضحة وتعطي صورة لتوجه الشعب للتنمية والتقدم.
نتائج الجولة الأولى:
- "الاتحاد من أجل الجمهورية"، حزب الرئيس محمد ولد عبد العزيز، فاز في الجولة الأولى في الأول من سبتمبر/ أيلول ب 67 مقعدا.
- حسم في الجولة الأولى 131 مقعدا من أصل 157 وهي عدد مقاعد البرلمان.
- فاز حزب الرئيس بأربعة مجالس جهوية من 13، إضافة إلى 100 بلدية من أصل 219.
- حل حزب "التواصل الاسلامي" ثانيا بـ 14 مقعدا في البرلمان.
- صوّت نحو 1.4 مليون ناخب موريتاني، بمشاركة 98 حزبًا من أصل 102 (عدد الأحزاب السياسية في البلاد)، على 157 مقعدًا برلمانيًا.
- تأتي الانتخابات النيابية والمحلية في موريتانيا قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام 2019.
- يتوقع إعلان النتائج مطلع الأسبوع المقبل.