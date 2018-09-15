إقبال محدود في الجولة الثانية من الانتخابات الموريتانية

شهدت مكاتب الاقتراع في موريتانيا (السبت) اقبالا ضعيفا على التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

الجولة الثانية من الانتخابات:

أدلى الناخبون الموريتانيون بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات (التشريعية، والبلدية، والجهوية).

يجري تنافس قوي ومحموم بين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وأحزاب المعارضة يتقدمها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية " تواصل" الاسلامي.

تجري الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في 12 دائرة انتخابية، وذلك بعد حسم 37 دائرة انتخابية في الجولة الأولى.

تجري الجهوية (مجالس للتنمية المحلية) في 4 دوائر انتخابية بعد حسم 9 دوائر في الجولة الأول.

يشهد الشوط الثاني تصويتًا على مستوى الانتخابات البلدية في 108 دوائر بلدية، بعد حسم 111 دائرة في الشوط الأول.

إقبال محدود:

لم تعد الطوابير الطويلة ملحوظة أمام مراكز التصويت بسبب تقلص صناديق الاقتراع من 5 إلى صندوقين في جولة الاعادة، وأحيانا إلى صندوق واحد ببعض المناطق.

فسر أعضاء مراكز التصويت ضعف الإقبال بسرعة عملية الإدلاء بالأصوات، التي كانت معقدة وطويلة في الدور الأول من الانتخابات وكثرة القوائم الانتخابية المشاركة.

كانت عملية التصويت لكل شخص تستغرق من 5 إلى 7 دقائق، في حين لم يعد يتطلب التصويت أكثر من دقيقتين هذه المرة.

شن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز هجوما عنيفا على الإسلاميين، وقال إنهم "دعاة عنف وتطرف وإرهاب".

أبرز تصريحات ولد عبد العزيز عقب الإدلاء بصوته:

الإسلاميون يسعون لتخريب البلاد مثلما ما فعلوا في دول عربية كثيرة.

نتائج الدور الأول من الانتخابات وجهت "رسالة للمتطرفين الدينيين الذين هدموا عدة بلدان عربية، وأساؤوا للإسلام في جميع أنحاء الكرة الأرضية".

نتائج الانتخابات أثبتت أن " المواطنين الموريتانيين يسيرون مع النظام في نهجه نحو التنمية والاستقرار والتقدم".

الشعب أكد حرصه على استقرار البلد والاهتمام بما يقام به، لأن النتائج واضحة وتعطي صورة لتوجه الشعب للتنمية والتقدم.

نتائج الجولة الأولى: