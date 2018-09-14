70 انفجارا تهز بلدات أمريكية.. تعرف على الأسباب

هزت سلسلة انفجارات ثلاث مناطق في ولاية بوسطن الأمريكية، (الخميس) ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وطلبت إخلاء منازل في مناطق سكنية.
ما القصة؟
- 70 انفجارا هزت ثلاث مناطق سكنية (لورانس وآندوفر ونورث آندوفر) قرب مدينة بوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس الأمريكية.
- أعلنت شرطة ولاية ماساتشوستس أنّ سلسلة الانفجارات يُرجّح ارتباطها بتسرّب غاز أدّت إلى إصابة 10 أشخاص.
- مستشفى لورنس العام أفاد أنّ 10 أشخاص على الأقلّ أصيبوا بجروح، اثنان منهم في حالة خطيرة، لافتا إلى أن أحد الجرحى نُقل إلى مستشفى آخر.
- طلبت السلطات المحلية إخلاء المنازل في ثلاث مناطق سكنية في شمال بوسطن.
- قالت الشرطة مساء الخميس على تويتر إنّ "هناك العديد من عمليّات الإجلاء في الأحياء التي توجد فيها روائح غاز"، مضيفة أنه لا يزال "من السابق لأوانه التكهّن" بأسباب ما حصل.
- أظهرت لقطات تلفزيونية حية رجال إطفاء يكافحون حرائق في لورانس وآندوفر ونورث آندوفر على بعد حوالي 40 كيلومترا إلى الشمال من بوسطن.
- اكتنف الظلام الشوارع حيث اضطرت السلطات لقطع الكهرباء وتعطيل خدمات الغاز في مسعى لوقف اندلاع مزيد من الحرائق.
- لكنّ السلطات طلبت تحديدًا من السكّان الذين تزوّدهم شركة "كولومبيا غاز" بالغاز الطبيعي بأن يُغادروا منازلهم "على الفور".
- كانت الشركة نفسها قد أشارت في وقت سابق على موقعها الإلكتروني إلى أنها تُجري أعمالاً على خطوط الغاز الطبيعي في العديد من الأحياء في أنحاء ولاية ماساتشوستس، وذلك من أجل تحسين السلامة بشكل خاص.
- وقالت إدارة بلدة آندوفر في بيان إن ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم رجل إطفاء، أصيبوا في البلدة.
- المتحدثة باسم مستشفى لورانس العام، جيل مكدونالد هالسي، قالت إن ستة أشخاص يجري علاجهم بالمستشفى.
- ذكرت شرطة ولاية ماساتشوستس أنها رصدت ما مجموعه 70 من الحرائق أو الانفجارات أو حالات انتشار رائحة غاز.
- استبعدت السلطات وجود أي دلائل تشير إلى شبهة أي عمل متعمد.
- ذكرت إذاعة محلية في بوسطن إن الانفجار الأول كان سببه ضغط زائد بأحد خطوط الغاز.
- متحدث باسم إدارة سلامة خطوط الأنابيب والمواد الخطرة بوزارة النقل الأمريكية قال إنها تنشر فريقا لدعم جهود الاستجابة للطوارئ بالولاية.