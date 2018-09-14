نائب رئيس وزراء إيطاليا يشبه المهاجرين الأفارقة "بالعبيد"

شبه نائب رئيس الوزراء الإيطالي المنتمي لليمين المتطرف ماتيو سالفيني المهاجرين الأفارقة بالعبيد خلال مؤتمر أوربي عقد الخميس، ما أثار رد فعل غاضبا من وزير خارجية لوكسمبورغ.

يقود سالفيني، الذي يرأس حزب الرابطة، حملة شعبية ضد الهجرة منذ تولي الحكومة الإيطالية الائتلافية السلطة في يونيو حزيران الماضي.

كان سالفيني يتحدث خلال جلسة سرية في إطار مؤتمر بشأن الهجرة والأمن تستضيفه النمسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي.

قال سالفيني خلال الجلسة في تصريحات نشرها في صفحته على فيسبوك "سمعت شخصا يقول إننا نحتاج الهجرة لأن السكان يتقدمون في السن. أرى الأمور بطريقة مختلفة تماما".

سالفيني: أحصل على راتبي من المواطنين لمساعدة شبابنا على البدء من جديد في الإنجاب مثلما كانوا يفعلون منذ بضعة أعوام وليس لانتزاع خيرة شباب أفريقيا وإحلالهم محل الأوربيين الذين توقفوا عن الإنجاب … ربما في لوكسمبورغ هناك حاجة لذلك لكن في إيطاليا هناك حاجة لمساعدة أبنائنا على إنجاب أطفال وليس "إحلال عبيد جدد" محل الأطفال الذين لا ننجبهم.

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