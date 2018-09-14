البث الحي
سياسة

مقتل طيارين اثنين سعوديين في تحطم مروحية باليمن

غارة للتحالف السعودي الإماراتي على مدينة صعدة شمالي اليمن
غارة للتحالف السعودي الإماراتي على مدينة صعدة شمالي اليمن
14/9/2018

قال التحالف السعودي الإماراتي في اليمن إن طيارين اثنين سعوديين لقيا حتفهما (الجمعة) بعدما تحطمت طائرتهما المروحية في محافظة المهرة بشرق اليمن.

ونقل بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف أن الطائرة التابعة للقوات البرية الملكية السعودية تحطمت نتيجة عطل فني.

البيان:
  • إحدى طائرات التحالف العمودية التابعة للقوات البرية الملكية السعودية تحطمت لخلل فني، تسبب في سقوطها ومقتل الطيار ومساعده أثناء قيامهما بمهامهما في مكافحة "الإرهاب" والتهريب في محافظة المهرة في اليمن.
خلفية:
  • التحالف السعودي الإماراتي قام بشن حرب على اليمن عام 2015 لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا والموجودة الآن خارج البلاد.
  • فريق تحقيق دولي تابع للأمم المتحدة قال إن غارات التحالف السعودي الإماراتي سببت خسائر شديدة في الأرواح بين المدنيين في اليمن وبعضها يصل إلى جرائم حرب.
  • المهرة أو ما يُطلق عليها بوابة اليمن الشرقية، تعد ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة بعد محافظة حضرموت، ويحدها من الشرق سلطنة عُمان، وتشهد نوعاً من الاستقرار الأمني بخلاف بقية المحافظات.
  • يشهد اليمن، منذ نحو 4 أعوام، حربًا بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة بقوات التحالف السعودي الإماراتي، وبين الحوثيين المسيطرين على محافظات يمنية عدة، بينها صنعاء منذ 2014.        
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

ترمب يعفو عن ديك رومي في آخر احتفال بالبيت الأبيض (فيديو)

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها ذات أغلبية مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بعد 27 عاما.. الجيش الأذري يدخل منطقة كلبجار (فيديو)

قوات عسكرية أذرية تدخل منطقة كلبجار (مواقع التواصل)

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم