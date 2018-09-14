مقتل طيارين اثنين سعوديين في تحطم مروحية باليمن

قال التحالف السعودي الإماراتي في اليمن إن طيارين اثنين سعوديين لقيا حتفهما (الجمعة) بعدما تحطمت طائرتهما المروحية في محافظة المهرة بشرق اليمن.
ونقل بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف أن الطائرة التابعة للقوات البرية الملكية السعودية تحطمت نتيجة عطل فني.
البيان:
- إحدى طائرات التحالف العمودية التابعة للقوات البرية الملكية السعودية تحطمت لخلل فني، تسبب في سقوطها ومقتل الطيار ومساعده أثناء قيامهما بمهامهما في مكافحة "الإرهاب" والتهريب في محافظة المهرة في اليمن.
خلفية:
- التحالف السعودي الإماراتي قام بشن حرب على اليمن عام 2015 لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا والموجودة الآن خارج البلاد.
- فريق تحقيق دولي تابع للأمم المتحدة قال إن غارات التحالف السعودي الإماراتي سببت خسائر شديدة في الأرواح بين المدنيين في اليمن وبعضها يصل إلى جرائم حرب.
- المهرة أو ما يُطلق عليها بوابة اليمن الشرقية، تعد ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة بعد محافظة حضرموت، ويحدها من الشرق سلطنة عُمان، وتشهد نوعاً من الاستقرار الأمني بخلاف بقية المحافظات.
- يشهد اليمن، منذ نحو 4 أعوام، حربًا بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة بقوات التحالف السعودي الإماراتي، وبين الحوثيين المسيطرين على محافظات يمنية عدة، بينها صنعاء منذ 2014.