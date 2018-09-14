مقتل طيارين اثنين سعوديين في تحطم مروحية باليمن

قال التحالف السعودي الإماراتي في اليمن إن طيارين اثنين سعوديين لقيا حتفهما (الجمعة) بعدما تحطمت طائرتهما المروحية في محافظة المهرة بشرق اليمن.

ونقل بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف أن الطائرة التابعة للقوات البرية الملكية السعودية تحطمت نتيجة عطل فني.

البيان:

إحدى طائرات التحالف العمودية التابعة للقوات البرية الملكية السعودية تحطمت لخلل فني، تسبب في سقوطها ومقتل الطيار ومساعده أثناء قيامهما بمهامهما في مكافحة "الإرهاب" والتهريب في محافظة المهرة في اليمن.

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