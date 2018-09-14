البث الحي
سياسة

لافروف: روسيا ستواصل قصف إدلب متى دعت الحاجة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
14/9/2018

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن بلاده ستواصل قصف "الأهداف العسكرية" في محافظة إدلب السورية إذا كانت هناك حاجة لذلك.

أبرز تصريحات لافروف

  • القوات الروسية ستدمر منشآت صنع أسلحة "الإرهابيين" في إدلب بمجرد أن ترصد مكانها.
  • روسيا ستشجع أيضا اتفاقات المصالحة المحلية وستضع المدنيين في عين الاعتبار وستنشئ ممرات آمنة للسماح لمن يرغب منهم بالفرار من مناطق القتال.
  • لا يوجد دليل واحد على أن الحكومة السورية تعد لاستخدام السلاح الكيماوي.
  • الولايات المتحدة تستثير مسلحين في إدلب بهذه التكهنات لاستخدام غازات سامة.
  • منظمة "الخوذ البيضاء" تشارك في الإعداد لهذا "التدبير".

معلومات أساسية

  • شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات ضد النظام السوري في أبريل/ نيسان الماضي على خلفية استخدام غازات سامة في سورية.
  • قالت الولايات المتحدة إن قوات النظام السوري ستستخدم غازات سامة خلال الهجوم على إدلب.
  • هددت الولايات المتحدة بشن ضربات إذا استخدمت غازات سامة وأجرى مسؤولون أمريكيون محادثات مع مسؤولين ألمان للمشاركة في هذه الضربات.
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

ترمب يعفو عن ديك رومي في آخر احتفال بالبيت الأبيض (فيديو)

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها ذات أغلبية مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بعد 27 عاما.. الجيش الأذري يدخل منطقة كلبجار (فيديو)

قوات عسكرية أذرية تدخل منطقة كلبجار (مواقع التواصل)

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم