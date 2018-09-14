لافروف: روسيا ستواصل قصف إدلب متى دعت الحاجة

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن بلاده ستواصل قصف "الأهداف العسكرية" في محافظة إدلب السورية إذا كانت هناك حاجة لذلك.
أبرز تصريحات لافروف
- القوات الروسية ستدمر منشآت صنع أسلحة "الإرهابيين" في إدلب بمجرد أن ترصد مكانها.
- روسيا ستشجع أيضا اتفاقات المصالحة المحلية وستضع المدنيين في عين الاعتبار وستنشئ ممرات آمنة للسماح لمن يرغب منهم بالفرار من مناطق القتال.
- لا يوجد دليل واحد على أن الحكومة السورية تعد لاستخدام السلاح الكيماوي.
- الولايات المتحدة تستثير مسلحين في إدلب بهذه التكهنات لاستخدام غازات سامة.
- منظمة "الخوذ البيضاء" تشارك في الإعداد لهذا "التدبير".
معلومات أساسية
- شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضربات ضد النظام السوري في أبريل/ نيسان الماضي على خلفية استخدام غازات سامة في سورية.
- قالت الولايات المتحدة إن قوات النظام السوري ستستخدم غازات سامة خلال الهجوم على إدلب.
- هددت الولايات المتحدة بشن ضربات إذا استخدمت غازات سامة وأجرى مسؤولون أمريكيون محادثات مع مسؤولين ألمان للمشاركة في هذه الضربات.